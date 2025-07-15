Mersin Büyükşehir Belediyesi, Muharrem Ayı’nın manevi atmosferini paylaşmak ve dayanışma ruhunu güçlendirmek amacıyla bu yıl da aşure dağıtımı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Aşhanesi’nde özenle hazırlanan aşureler, 13 ilçede kurulan noktalarda toplam 20 bin vatandaşa ikram edildi.MERSİN (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde nohut, dövme, kuru fasulye, kayısı gibi birçok yöresel ürünle yapılarak porsiyonluk kaplara konulan aşureler, 7’den 70’e herkesin ağzını tatlandırdı. Dağıtımlar; Akdeniz Yoğurt Pazarı, Toroslar Hastane Caddesi Kavşağı, 1. Çevre Yolu Karayolları Durağı, Yenişehir Forum AVM önü, Mezitli Bankalar önü, Tarsus Kültür Parkı, Erdemli Cumhuriyet Meydanı, Silifke Merkez Anıt Meydanı, Aydıncık Sahil Kesimi, Bozyazı Merkez Mahallesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı, Anamur Esentepe Mahallesi Çavuşpınarı Parkı, Gülnar Merkez Cami Yanı Mustafa Baysal Parkı, Mut Cuma Pazarı Çevresi-İnönü Caddesi’ndeki Anıt Yanı ve Çamlıyayla Merkez ve Sebil Mahallesi’nde kurulan stantlarda gerçekleştirildi.

Büyükgürses: “Aşureyi sadece tatlı değil, birlik ve beraberliğimizin bir simgesi olarak görüyoruz”

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görev yapsan Sosyolog Nazire Büyükgürses, “Muharrem Ayı’nın manevi atmosferini paylaşmak ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla, Büyükşehir Belediyemizin Aşhanesi’nde hazırladığımız aşureleri vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. 13 ilçemizde toplam 20 bin kişiye aşure ikram ettik. Aşureyi sadece tatlı değil; birlik ve beraberliğimizin simgesi, gönülleri birleştiren bir paylaşım olarak görüyoruz” dedi.

Muharrem Ayı’nda vatandaşların ağzı tatlandı

Aşureyi çok sevdiğini söyleyen vatandaşlardan Fatma Albayrak, “Muharrem Ayı’nda ağzımız tatlandı. Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederim” derken, 11 yaşındaki Talha Demirtaş, “Aşureyi çok seviyorum. Çok teşekkürler” ifadelerine yer verdi.

Vatandaşlardan Hasan Horoz, “Allah hayrını kabul etsin. Herkesin zaten ağzı tatsız. Bu şekilde bir vesile oldu. Çok da iyi oldu” dedi. Büyükşehir Belediyesi’nin her konuda çok güzel çalıştığını kaydeden Hanım Demir, “Çok memnunuz. Allah razı olsun. Aşure harika olmuş” derken, Sabri Özlü de “Bu hizmetler çok güzel. Bu hizmetlerin devamı için belediyelere destek olmak lazım” diye konuştu.

İlk kez aşure tadan Aslan Günkaraldı, “Ben hayatımda aşure yemedim, ilk defa yiyorum. Çok güzel olmuş, ellerinize sağlık” derken, Murat Yeşil “Büyükşehir Belediyemizin insanlara aşure dağıtması ve insanların bu şekilde gönlünü alması çok güzel bir şey” ifadelerine yer verdi.

Serhat Karaca ise, “Bu özel günde güzel bir aşure aldım. Bunun tadını keyifle çıkaracağım. Vahap Başkan’ı çok seviyorum. İdolüm olan bir insan. Mersin'in her zaman ihtiyacı olan insan, iyi ki var” dedi.