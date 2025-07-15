MİT, İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda FETÖ’nün finans yapılanmasına darbe vurdu; HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerine kayyum atandı, 26 şüpheli gözaltına alındı.İSTANBUL (İGFA) - Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ’nün güncel finans yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.

İstanbul, Ankara, Sakarya, Osmaniye, Bayburt, Giresun, Malatya, Yalova ve Bolu’da gerçekleştirilen operasyonda, HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerinin sahibi Z.D., örgütün kuryesi olan ihraç polis memuru C.G. ve maddi yardım alan 24 kişi olmak üzere toplam 26 şüpheli gözaltına alındı.

Gazeteci Zafer Şahin'in yaptığı paylaşıma göre, zincir marketleirn sahibi Z.D.’nin evinde yapılan aramalarda FETÖ ile bağlantılı materyaller ele geçirildi. Z.D.’nin, “Fetullah Gülen sayesinde yükseldim, servetim de gitse feda olsun” dediği belirtildi. Soruşturmada, Z.D.’nin FETÖ’nün yurtdışı yapılanmasından aldığı talimatlarla Türkiye’deki örgüt mensuplarına düzenli para transferi yaptığı ve bu işlemlerde HAKMAR Şirketler Grubu’nu kullandığı tespit edildi.

????MİT’TEN FETÖ’NÜN GÜNCEL FİNANS YAPILANMASINA ŞAFAK OPERASYONU… ????İKİ MARKET ZİNCiRİNE KAYYUM ATANDI… ????Milli İstihbarat Teşkilatı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ’nün güncel finans yapılanmasına ilişkin… pic.twitter.com/SE5oTyukPK — Zafer Şahin (@zafersahin06) July 15, 2025

Ayrıca, Z.D.’nin “kurban bağışı, hac parası ve Zaman gazetesine üyelik” gibi gerekçelerle FETÖ’ye yardım topladığı ve örgüt üyeliğinden kaydı olan kişileri HAKMAR bünyesinde istihdam ettiği belirlendi.

Operasyon kapsamında, HAKMAR’ın İstanbul Sancaktepe’deki genel müdürlük binasında yapılan aramalarda, şifreli kapılarla korunan özel bölmeler bulundu. Bu alanlarda örgütsel toplantılar yapıldığı ve üst düzey güvenlik önlemleri alındığı tespit edildi. Ayrıca, ihraç polis memuru C.G.’nin, Z.D.’nin talimatıyla il il gezerek FETÖ’nün mahrem yapılanmasındaki kişilere ve yakınlarına nakdi yardımlar ulaştırdığı ortaya çıktı.

HAKMAR VE TATBAK’A KAYYUM ATANDI

Operasyonda, HAKMAR Şirketler Grubu’na ait üç şirkette yapılan aramalarda, FETÖ’nün finans ağını gösteren belge ve dijital materyaller ele geçirildi. FETÖ’ye finansman sağladığı gerekçesiyle HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerine kayyum atandı. Operasyon, örgütün finansal yapılanmasına ağır bir darbe olarak değerlendiriliyor.