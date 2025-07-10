Mersin Büyükşehir Belediyesi; vatandaşların daha sağlıklı, güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmeleri için, toplu taşıma araçlarındaki denetimlerini aralıksız sürdürüyor.MERSİN (İGFA) - Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde toplu taşıma araçlarında klima denetimi gerçekleştiriyor. Artan hava sıcaklıklarıyla birlikte toplu taşımada klima kullanımı büyük önem kazanırken, ekipler denetimlerde klimaların çalışıp çalışmadığını inceliyor. Gerçekleşen bu uygulama sayesinde hem yolcuların, hem de sürücülerin daha rahat bir yolculuk yapması sağlanıyor.

Denetimlerde ekipler; kliması olmayan, bozuk olan veya bilerek çalıştırmayan toplu taşıma araç sürücülerine cezai işlem uyguluyor. Vatandaşların yaşam kalitesini ön planda tutarak hizmet standardını yükseltmeyi amaçlayan Büyükşehir; memnuniyeti esas alan hizmet anlayışıyla, konforlu ve güvenli ulaşım için bu tür denetimlere devam edecek.

Köksal: “Vatandaşlarımızın konforlu seyahat etmeleri için, kesintisiz denetim yapıyoruz”

Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü’nde görev yapan Bayram Köksal, hava sıcaklıklarının artması ile birlikte denetimlerin sıklaştığına dikkat çekerek, “Vatandaşlarımızın daha konforlu ve rahat seyahat etmeleri için, özellikle hava sıcaklıklarının çok yüksek olduğu bugünlerde, kentimizin farklı noktalarında toplu taşıma araçlarında klima denetimi yapıyoruz” dedi. Denetimlerin sık sık yapıldığını ve bu sayede vatandaşın ulaşımda rahatının artırılmasının hedeflendiğinin altını çizen Köksal, “Denetimler, bize olumlu geri dönüşler sağlıyor. Vatandaşlarımız bu durumdan çok memnun. Kentimiz çok sıcak olduğu için, klima olmadığında yolculuklar vatandaş için çok zor geçiyor” diye konuştu.

Denetimlerde cezai işlem uygulandığını da söyleyen Köksal, “Kliması arızalı olan ya da aktif olduğu halde çalıştırmayan sürücülere, toplu taşıma yönetmeliğimizin ilgili maddelerince tespit tutanakları düzenleyip, cezai işlem uyguluyoruz. Vatandaşlarımızın toplu taşıma ile ulaşımlarında konforlu, huzurlu ve emniyetli bir şekilde seyahat etmeleri için kesintisiz denetimler yapmaya devam edeceğiz” dedi.