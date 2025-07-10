Edirne'de Keşan Kent Konseyi ve çok sayıda muhtarlık, oda, sendika ile siyasi parti, Yenimahalle’deki taş ocağı tehdidine karşı 558 imza ile Kaymakam Aziz Mercan’a dilekçe sundu; halk direnişini sürdürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Kent Konseyi, Yeni Mahalle Meclisi, Kent Çevre ve Ekoloji Meclisi, 13 mahalle muhtarlığı (Yeni Mahalle, Yeni Muhacir Atatürk, Cumhuriyet, İnönü, İstiklal, Mustafa Kemal Paşa, Cumhuriyet, İspat Cami, İzzetiye, Büyük Cami, Yeni Mescit, Yukarı Zaferiye, Paşayiğit, Aşağı Zaferiye), Keşan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Keşan Berberler ve Kuaförler Odası, Emekli ve Demokrasi Platformu bileşenleri (Eğitim-Sen, Eğitim-İş, DİSK-Genel-İş, Tüm Emeklilerin Sendikası, Atatürkçü Düşünce Derneği, Emekli Öğretmenler Yardımlaşma Derneği, Temiz Keşan Derneği), CHP, Sol Parti, Emek Partisi ve DEM Parti’nin ortak açıklamasıyla, Yenimahalle, İzzetiye ve Aşağı Zaferiye mahallelerindeki taş ocağına karşı 558 imza toplandı.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen basın toplantısının ardından imzalar Keşan Kaymakamı Aziz Mercan’a teslim edildi.

TEHDİTLER VE DAYANIŞMA

Keşan Kent Konseyi Başkanı Dr. Uğur Özdağlı, konuşmasında taş ocağının Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Hakkı Yörük Sağlık Meslek Lisesi, Gençlik Merkezi ve Yüzme Havuzu’na yakınlığını vurguladı.

Başkan Özdağlı, “Keşan halkı teslim olmayacak. Pençe-Kilit’te metan gazı faciası gibi ihmaller zinciri burada da yaşanmasın. Patlatmalar evleri sarsıyor, su kaynaklarını tehdit ediyor. Bego Madencilik’in ruhsat dayatmasına karşı buradayız. Anayasa’ya aykırı bu uygulamaya dur diyoruz,” dedi. Keşan Belediyesi’nin sessizliğini eleştiren Özdağlı, halkın doğasına ve geleceğine sahip çıkacağını belirtti.

Mustafa Kemal Paşa Mahalle Muhtarı Bayram Ali Kalfalar ise, 550 dönümlük alanda çalışmanın 6 ayda yerli suları yok edebileceğini belirterek, "20 yıl önceki ruhsat, bugünün yerleşim yoğunluğu ve su kaynaklarıyla uyumsuz. Eğitim kurumları ve sosyal alanlar tehdit altında” uyarısında bulundu.