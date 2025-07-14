İstanbul'da Büyükçekmece Belediye Meclisi’nde yapılan seçimle Hakan Çebi Başkan Vekili seçildi. Tutuklu Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Büyükçekmece’yi daha aydınlık bir şehir yapmaktan vazgeçmeyeceğiz” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Büyükçekmece Belediye Meclisi’nde yapılan seçim sonucunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi Hakan Çebi, Büyükçekmece Belediyesi Başkan Vekili olarak seçildi.

Büyükçekmece Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Çebi’ye yeni görevinde başarılar dilendi.

Tutuklu bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ise, Silivri’den yaptığı paylaşımda, Çebi’nin seçilmesini değerlendirerek, “Hakan Çebi’nin bu kutsal görevi layıkıyla yürüteceğine yürekten inanıyorum” dedi.

Tutuklu başkan Akgün, 1994’ten bu yana “Hizmetin temeli sevgi” anlayışıyla çalıştıklarını vurgulayarak, “Büyükçekmece’yi projelerle ‘ilk’lerin ve ‘en’lerin öncüsü yaptık. Birlik, dayanışma, özgürlük ve adalet temelinde inşa ettiğimiz bu kenti daha aydınlık, çağdaş ve mutlu bir şehir yapmaktan vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/drhasanakgun/status/1944699995321446681

Akgün, 11 Haziran 2025’te seçilen önceki Başkan Vekili Ahmet Şahin’in tutuklanmasının kendilerini üzdüğünü belirterek, “Halkımıza hizmet mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Büyükçekmece aileme, meclis üyelerimize ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hizmet sevdamız, adalet mücadelemiz ve Büyükçekmece’ye sevgimiz asla bitmeyecek” dedi.