“Bayburt’un Manevi Önderleri” adlı Belgeseli Bayburtlu hemşerimiz Bayram Aygün çekecek.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı daha öncede “Baybut’un manevi Bekçileri”adında bir kitap neşretmişti.Şimdi “Bayburt’un Manevi Önderleri”adıyla belgesel çekilecek.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı Av.İsrafil Kahraman bu konuda yaptığı açıklamada,Kültürel ve akademik çalışmalara destek olma sözü verdi.

Kahraman yaptığı açıklamada:

Ülkemizin ve Bayburt’un Milli manevi değerlerine sahip çıkan,Kültürünün yaşatılması için çeşitli programlar tertip edip bu yolda hizmet üretmeye devam ediyoruz.

Akademik,Kültürel çalışmalara ve araştırmalara destek sağlayacağız

Vakfımızın gelir kaynaklarını artırarak,Kültürel çalışmaların ve akademik çalışmaların desteklenmesine, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine ve akademik araştırmaların desteklenmesi, eğitim programlarının oluşturulması ve zenginleştirilmesi, ortak araştırma-geliştirme çalışmalarının yapılması için destek sağlayacağız.

Bu düşünceler ışığında

Bu Eseri Halkımıza ve Kütüphanelerimize kazandıracak olan

Vakıf Başkanımıza ,Yöneticilerimize ve

Emeği Geçen Herkese

Teşekkür Ediyorum.