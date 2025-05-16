Bayburt Sultan Fahriye Kız Yurdu ve Bayburt Gençlik Merkezi El Sanatları kursları tarafından hazırlanan serginin açılışı, il protokol üyelerince gerçekleşti.

Taşhan Sanat Galerisi’nde açılan sergide, köklü kültürün izlerini taşıyan Türk el sanatlarının en zarif örnekleri olan filografi, rölyef ve tel kırma çalışmaları yer aldı.

Açılışın ardından sergiyi ilgiyle gezen protokol üyeleri, eser sahiplerinden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Eldivan, Bayburt Sultan Fahriye Kız Yurdu El Sanatları Kursu eğitmeni Suna Onur’a, Bayburt Gençlik Merkezi El Sanatları Kursu eğitmeni Gül Sansu’ya, kursiyer öğrencilere ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.