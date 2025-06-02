Gebze Tatlıkuyu Vadisi’nde düzenlenen “Biz Birlikte Türkiye’yiz” etkinliği, 81 ilin derneklerini buluşturdu. Büyük ilgi gören etkinlikle illerin kültürleri, geleneksel yemekleri tanıtılırken, folklor gösterileri, yöresel sanatçılar buluşmaya renk kattılar.

81 İl, 81 farklı kültür, tek yürek…

Gebze tatlı kuyu vadisi, Anadolu’nun tüm renklerini bir araya getiren unutulmaz bir buluşmaya sahne oldu. “biz birlikte Türkiye’yiz” sloganıyla düzenlenen etkinlikte, kültürler kaynaştı, kardeşlik ön plana çıktı.

Yöresel kıyafetler, halk oyunları, geleneksel tatlar ve rengârenk stantlar…

Gebze’de düzenlenen bu özel etkinlikte, Türkiye adeta bir araya geldi. Tatlı kuyu Vadisi’nde kültürle yoğrulmuş binlerce ziyaretçi, aynı duyguda buluştu.

“Biz birlikte Türkiye’yiz” temasıyla düzenlenen

“kültürlerin renkli buluşması” etkinliği,

81 ilin derneklerini Gebze Tatlı kuyu Vadisi’nde bir araya getirdi.

Etkinliğe binlerce kişi katıldı. Bayburt standı ve Nurettin Memioğlu’na büyük ilgi stantlarda yöresel kıyafetler sergilendi, halk oyunları sahne aldı, geleneksel yemekler ikram edildi.

Bayburt standı büyük ilgi görürken etkinliğe katılanlar lor dolması, tatlı çorba, ziron ve Bayburt ketesine yoğun ilgi gösterdi

Ayrıca ATV de yayımlanan kuruluş Osman ve Selahaddin Eyyubi dizilerinde oynayan hemşerimiz Nurettin Memioğlu ilgi odağı oldu. dizide rol aldığı kıyafetle etkinliğe katılan Memioğlu ile resim çektirmek isteyen ziyaretçiler birebirleriyle yarıştı.

Her il, kendi mutfağından lezzetlerle damaklara hitap etti. Ziyaretçiler, stant stant dolaşarak Türkiye’yi adım adım gezdi.halaylar çekildi, türküler söylendi, kültürel bağlar daha da güçlendi.