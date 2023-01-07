2023 YILI Ocak ayı içerisinde Bayburt’ta 300 yetime Bot ve Mont gönderilecek.Öğrencilere Burs desteği verilmeye devam edecek.

25 Şubat’ta Bayburt Eğitim Kültür Hizmet vakfı ve Bayburt Kültür ve Yardım Derneğiyle birlikte yapılacak olan 21 Şubat Şehitlerimizi anma ve birlik gecesi için istişareler yapıldı.

Vakıftan yapılan açıklamada

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet vakfı olarak bu yıl için bir çok proje masaya yatırıldı.Bayburt’un ve Bayburt halkının yararına yapılan her çalışmanın yanında olmaya,Öğrencilerimizin gelişimi için başlatılan projeleri desteklemeye ve Bayburt Kültürü için Vakıf olarak yaptığımız çalışmaları ve yapılan çalışmaların her daim yanın olduk ve olmaya devam edeceğiz.

Öğrencilerimize daha kaliteli hizmet vermek için yurt binalarımızın tadilatları yakın zamanda bitirilerek tarafımıza teslim edilecek.