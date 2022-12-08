THY Ortaklığıyla Kurulan Model Kabin, Bayburt Üniversitesinin Sivil Havacılık Eğitimine Seviye Atlatacak

Türk Hava Yolları (THY) desteği ile Demirözü Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Bölümü, Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programı uygulama dersleri için “Mock-Up” eğitim sınıfı kuruldu. Sivil havacılık eğitiminde markalaşmanın adımı olan model kabin, Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen'in katıldığı törenle ilk uçuş simülasyonunu gerçekleştirdi.





Açılışını Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve üst yönetimin yaptığı model kabin (mock-up eğitim sınıfı), öğrencilerin yolcu ağırlama, emniyet kuralları, acil durum ve ilk yardım prosedürleri, ikram hizmetleri gibi uygulama ağırlıklı konuları daha iyi öğrenmesine imkan veren donanımları içeriyor. İlk sembolik uçuş sonrasında konuşma yapan Rektör Türkmen, "Uygulamalı eğitime verdiğimiz önemle öğrencilerimize mesleki anlamda tecrübe katmaktayız. Bugün açılışını yaptığımız mock-up eğitim sınıfı da bu amaca hizmet eden önemli bir kazanımdır." dedi. Eğitim sınıfının oluşturulmasında altyapı ve materyal desteği sunan THY yetkilileriyle emeği geçen yüksekokul yöneticilerine teşekkür eden Rektör Türkmen, bu sınıfta alacakları uygulamalı eğitimlerle geleceğe çok daha iyi hazırlanacak olan öğrencilerin Bayburt Üniversitesini kariyer yaşamlarında gururla temsil edeceklerine olan inançlarının tam olduğunu söyledi.



Açılışa, Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen’in yanı sıra Bayburt Üniversitesi üst yönetimi, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.