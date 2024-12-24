Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı lisansüstü programlarına öğrenci alım ilanını yayımladı. Başvurular, 30 Aralık 2024 - 03 Ocak 2025 tarihleri arasında Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünün resmi web sitesi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Yayımlanan kılavuza göre başvurular yalnızca elektronik ortamda kabul edilecek olup, şahsen (elden) veya posta yoluyla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.



Kılavuzda yer alan takvim kapsamında bilimsel değerlendirme sınavına veya mülakatına çağrılacak adayların listesi 6 Ocak 2025 tarihinde ilan edilecek. Sınav ve mülakat aşamaları 8 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 10 Ocak 2025 tarihinde duyurulacak. Kesin kayıt hakkı kazanan adayların yerleştirme işlemleri ise 13-17 Ocak 2025 tarihleri arasında tamamlanacak.



Yatay geçiş sürecinin de yer aldığı takvime göre başvurular 30 Aralık 2024 - 3 Ocak 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak. Adaylar yatay geçiş başvurularını üniversitenin ilgili başvuru sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. Kılavuzda detaylarına yer verilen şartlar çerçevesinde, adaylar en fazla iki farklı lisansüstü programa başvuruda bulunabilecekler. Adaylar, başvuru sırasında teknik bir sorunla karşılaşılması durumunda, hata kodu belirterek "[email protected]. tr" e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilecek.



Adaylar, başvurularını aşağıdaki bağlantılar üzerinden gerçekleştirebilir:



* Lisansüstü Başvuru İçin: https://ubs.bayburt.edu.tr/ Ogrenci/Ogr0207/Default.aspx

* Yatay Geçiş Başvuruları İçin: https://ubs.bayburt.edu.tr/ ogrenci/ogr0722/default.aspx? lang=tr-TR