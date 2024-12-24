TR Düşünce Kulübü Ercan Yakut'la devam TR Düşünce Kulübü Ercan Yakut'la devam

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz başkanlığında, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve İlçe Emniyet Müdürleri ile Amirlerin katılımıyla Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.BİLECİK (İGFA) - Toplantıda, il genelindeki güvenlik ve asayiş durumu masaya yatırılırken, birimlerin çalışmaları, ve vatandaşların huzur ve güvenliğini artırmaya yönelik projeler ile ilgili istişarelerde bulunuldu.