Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz başkanlığında, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve İlçe Emniyet Müdürleri ile Amirlerin katılımıyla Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.BİLECİK (İGFA) - Toplantıda, il genelindeki güvenlik ve asayiş durumu masaya yatırılırken, birimlerin çalışmaları, ve vatandaşların huzur ve güvenliğini artırmaya yönelik projeler ile ilgili istişarelerde bulunuldu.