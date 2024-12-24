Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz başkanlığında, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve İlçe Emniyet Müdürleri ile Amirlerin katılımıyla Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.BİLECİK (İGFA) - Toplantıda, il genelindeki güvenlik ve asayiş durumu masaya yatırılırken, birimlerin çalışmaları, ve vatandaşların huzur ve güvenliğini artırmaya yönelik projeler ile ilgili istişarelerde bulunuldu.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'nde değerlendirme toplantısı düzenlendi
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