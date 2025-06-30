Erzurum'da düzenlenen şampiyonada kendi illerinin şampiyonu olan takımlarla karşılaşan Bayburt Özel İdarespor, gösterdiği performansla göz doldurdu. Takım, karşılaştığı üç rakibini de mağlup etmeyi başardı.

Bayburt Özel İdarespor, Bingölspor'u 2-1, Iğdırspor'u 3-0 ve Trabzon Kanunispor'u 4-2'lik skorlarla geçerek şampiyonluğa ulaştı.



Şampiyonanın ardından Bayburt'a dönen ekip, 2. Kademe müsabakaları için çalışmalarına hız kesmeden devam edecek. Takım, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen 2. Kademe müsabakalarına katılarak Türkiye'nin en iyi takımı olma mücadelesi verecek.