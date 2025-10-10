Düzce’nin kıyı kesimleri ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Ekim Cuma gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz(Bolu hariç), Orta ve Doğu kıyıları ile Sakarya'nın kıyı kesimleri, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce'nin kıyı kesimleri ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu bölgelerde hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece azalması, batı kesimlerde ise 3 ila 5 derece artması bekleniyor. Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, zamanla doğu ve kuzeyden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Düzce'nin kıyı kesimleri ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.