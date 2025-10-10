Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kültürel vizyonuyla hayata geçirilen Koramaz Vadisi Müzesi, geçmişe ışık tutan yapısıyla yurt dışından gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. Yunanistan’ın farklı şehirlerinden gelen mübadil torunları, bu etkileyici kurgudan ve müzenin verdiği barış mesajından çok etkilendi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın “Müzeler Şehri Kayseri” vizyonu doğrultusunda şehre kazandırılan Koramaz Vadisi Müzesi, ulusal ve uluslararası düzeyde ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

‘Bir Aşk Hikâyesi’ Koramaz Vadisi Müzesi, sadece bir müze olmanın ötesine geçerek, toplumsal hafızayı canlı tutan bir kültür köprüsüne de dönüşüyor. Bu kapsamda UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Koramaz Vadisi'nin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmayı amaçlayan müze, son olarak Yunanistan’dan gelen bir grubu ağırladı.

Müze, Koramaz Vadisi’nin doğal, kültürel ve tarihi birikimini bilimsel ve çağdaş müzecilik anlayışıyla sergileyerek ziyaretçilere kapsamlı bir deneyim sunuyor. Müze, eser zenginliğinin yanında bölgede yüzyıllar boyunca barış ve huzur içinde yaşayan, dini ve etnik kökeni farklı toplumların unutulmuş hikâyelerine de ışık tutuyor. Müslüman Türk genci Oğuz ile Hristiyan Rum kızı Suzan’ın sembolik hikâyesi etrafında şekillenen müze kurgusu, aynı zamanda geçmişte bu coğrafyada birlikte yaşamış toplumların ortak değerlerini de görünür kılıyor.

Yunanistan’ın farklı bölgelerinden gelen ve aile kökenleri Kayseri’ye uzanan ziyaretçi grubu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem'den Koramaz Vadisi Müzesi’nde sergilenen unsurlar aracılığıyla bölgenin kültürel zenginliği hakkında bilgi aldı. Müze içerisinde yer alan ‘harman yeri’ canlandırması önünde geleneksel ezgileri dillendiren grup, aile büyüklerinden öğrendikleri ‘harman yeri’ temalı Türkçe türküyü hep birlikte söyleyip halay çekerek, duygu dolu anlar yaşadı. Yunan ziyaretçi grubu, müzenin mimarisi, anlatım dili ve canlandırma alanlarından etkilendiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür ettiler.

6 bin yıllık tarihiyle onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış Kayseri’yi bir “Müzeler Şehri” haline getirme hedefiyle çalışmalarını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Koramaz Vadisi Müzesi ile hem kültürel mirasa sahip çıkıyor hem de bu mirası uluslararası düzeyde tanıtmaya devam ediyor.