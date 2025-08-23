Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz futbol yaz kursu, Başkent’in üç farklı noktasında 100 çocuğu sporla buluşturdu.

ANKARA (İGFA) - UEFA sertifikalı antrenörler eşliğinde gerçekleşen eğitimlerde 2013-2018 yılları arasında doğan çocuklar hem temel futbol tekniklerini öğrendi hem de yeni arkadaşlıklar kurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Başkentli çocukların yaz tatilini hem verimli hem de eğlenceli geçirmeleri için ücretsiz futbol yaz kursu düzenledi. Üç farklı merkezde gerçekleştirilen kursa toplamda 100 çocuk katıldı.

PROFESYONEL ANTRENÖRLERLE EĞİTİM

2013-2018 yılları arasında doğan çocuklara yönelik düzenlenen kurs, UEFA sertifikalı ve alanında uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirildi.

Çocuklar, yaş gruplarına göre takımlara ayrılarak profesyonel düzeyde eğitim aldı. Böylece çocuklar hem futbolun temel tekniklerini öğrenme fırsatı buldu hem de takım çalışması bilincini geliştirdi.