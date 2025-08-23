Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni kazanan öğrenciler ve velileri ile bir araya gelerek, okul hakkında detaylı bilgiler verdi, merak edilen soruları cevapladı.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri’deki havacılık tarihi ve okul hakkında bilgiler vererek öğrenciler ile tanışan Başkan Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde ‘Veli Bilgilendirme Toplantısı’ gerçekleştirdik. Okullar açılmadan önce öğrencilerimizle tanışalım istedik. Türkiye’de en çok okul yapan belediyeyiz. 25 okula yaklaştı. Sadece Kayseri’nin değil Türkiye’nin en önemli kurumlarından birini hayat geçirmiş olacağız. Akademisyen olduğumdan dolayı eğitime karşı farklı bir ilgim var. 11 Eylül’de Savunma Sanayi Başkanlığımız okulumuza gelecek. Kayseri’de okulumuza destek olacak Savunma Sanayi ile iş yapan firmalarımız var. Onları da buraya enjekte edeceğiz.

Bizim ortaklarımızdan biri Hava İkmal Bakım Merkezi olacak. Oranın komutanları burada ders verecek. Bu sene İngilizce hazırlık sınıfı ile başlayacağız. Havacılıkta İngilizce, Fransızca ve Almanca çok önemli. 11 atölyesi olan okulumuz İHA'ların, SİHA’ların, roketlerin, füzelerin üretiminin yapılacağı başarılı gençlerin yetişeceği güzel bir okul olacak. Öğrencilerimiz burada birçok uçağın bakım ve onarımını yapacaklar. Türkiye'de biz de dahil 13 okul Savunma Sanayii Başkanlığımızın himayesine alındı. Savunma sanayiine nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesini amaçlayan Millî Yetkinlik Hamlesi Projesi “ELMAS” modeline uyan 13 okuldan bir tanesi bizim okulumuz. ERÜ Havacılık ve Uzayı Bilimleri Fakültesi’nden hocalarımız buraya destek verip, öğrencilerimize ders anlatacak" dedi.