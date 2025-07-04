İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ödemiş’te üç gündür süren orman yangınlarında büyük hasar gören köylerde incelemelerde bulundu.İZMİR (İGFA) - Tugay, yangından etkilenen köylerin yeniden inşası için İzmir Valiliği’ne yardım kampanyası başvurusu yaptıklarını açıkladı. Köylerin yaşatılmasını “ulusal sorumluluk” olarak nitelendiren Başkan Tugay, “Ya buradaki köyü kapatacağız yok edeceğiz ya da yaşamın devam etmesi için gerekli desteği vereceğiz. Köylerde yaşayan yurttaşlarımızı yalnız bırakamayız” dedi.

Yeniköy, Karadoğan, Tosunlar ve Suçıktı mahallelerinde hasar tespiti yapan Başkan Tugay, bazı köylerin neredeyse yaşanamaz hale geldiğini belirtti. Karadoğan’da 40-50 evin hasar gördüğünü, bazı evlerin tamamen yandığını ifade eden Tugay, “Çok şükür can kaybı yok ancak bir yatalak vatandaşımız kurtarılamadı. Ayrıca bir orman görevlisi şehit oldu” dedi.

YANGINA DİRENÇLİ KÖYLER İÇİN YENİDEN İNŞA PLANI

Tugay, yeni yapılacak evlerin yangına dayanıklı malzemelerle inşa edilmesi gerektiğini vurguladı: “Evlerin çatılarının yanmaz malzemeden olması, köy çevresinde yangın önlemlerinin artırılması ve söndürme araçlarının sayısının çoğaltılması gerekiyor. Bu sadece yanan köyler için değil, tüm kırsal alanlar için bir öncelik olmalı” dedi.

“YARDIM KAMPANYASI BAŞVURUSU YAPTIK”

Yangında zarar gören yerleşim yerlerinin onarılması ve köylerin afetlere dirençli bir şekilde yeniden inşa edilmesi için bir yardım kampanyası başvurusu yaptıklarını duyuran Başkan Tugay, “Ben aslında vatandaşlarımıza bir yardım çağrısında bulunmak istiyorum. Arkasından yardımcı olanların destekleriyle beraber, bu köyleri yeniden inşa edelim diye düşünüyorum. O yüzden arkadaşlarımıza talimat verdim, valiliğe bir başvuruda bulunuyorlar şu anda. Onaylandıktan sonra bir yardım kampanyası başlatacağız. Bu evleri, bahçeleri yenilemek, köylülerimizin yeniden hayvancılık yapabilmelerini ve yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

İZMİR’İN DAYANIŞMA RUHU BU SEFER YANGIN İÇİN ATACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi, belediye yetki sınırları içerisinde yangınlar nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşlara destek olmak için İzmir Valiliği’ne yardım kampanyası başvurusunu yaptı. Kampanya kapsamında toplanacak kaynaklarla afetzedelerin barınma, yanan ev, ahır, barınak gibi yerlerin yeniden yapımı ve bakım onarımı, gıda, temiz içme suyu, giysi, hijyen malzemeleri, ulaşım, elektrik doğalgaz gibi enerji temini, iletişim altyapısı, kanalizasyon ve su şebekesi, ev eşyası, beyaz eşya, mutfak gereçleri, yatak, ve ısıtıcı gibi temel yaşam malzemeleri, hayvan yemi, barınak, tarımsal üretim için gerekli olan fide, tohum, gübre ve ekipman verilecek. 3 ay süreli ayni ve nakdi başvurusunun onaylanması halinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm gücü ve vatandaşların desteğiyle çalışmalarına başlayacak.