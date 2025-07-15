Temmuz ayı meclis toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, geçtiğimiz haftalarda İzmir’in çeşitli bölgelerini saran orman yangınlarının yaralarının tüm kurumlarla iş birliği içinde sarılacağını söyledi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Bir dayanışma çağrısında bulunmak istiyorum. Bu yaraların sarılmasında, kaybedilen evlerin yeniden yapılmasında, aynı zamanda kaybedilen alanların yeniden ağaçlandırılmasında İzmir olarak dayanışma içinde olmalıyız. Buna şehrimizin ve insanlarımızın ihtiyacı var” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi temmuz ayı olağan meclis toplantısının birinci oturumu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay yönetiminde gerçekleştirildi.

“YANGININ ÇIKMAMASI VE HIZLA SÖNDÜRÜLMESİ İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAK ZORUNDAYIZ”

Mecliste gündemi değerlendiren Başkan Tugay geçtiğimiz haftalarda İzmir’in çeşitli bölgelerini saran orman yangınları hakkında konuştu. Sözlerine yangınlarda yaşamını yitiren 2 yangın görevlisi ve 1 vatandaşı anarak başlayan Başkan Tugay, “Yaşadığımız felaket, İzmir tarihinin yaşadığı en büyük felaketlerinden biriydi. Elbette çok üzüntülüyüz. Bu felaketi yaşayan herkese büyük geçmiş olsun diliyorum. Ancak hem vatandaşlarımıza, hem bizim gibi kamu kurumlarına önemli görevler düştüğünü hatırlatmak zorundayız. Tüm vatandaşlarımızın yangınların çıkmamasıyla ilgili azami dikkati göstermesi gerekiyor. Yaşadığımız dönem, iklim krizinin doğrudan hayatımıza etki ettiği bir dönem. Sıcaklık, kuraklık rekorları kırılıyor. Sıcak, kuru hava ve rüzgarların etkisiyle en ufak bir kıvılcım durdurulamaz yangınlara dönüşüyor. Bilmeliyiz ki şehrimiz bundan sonraki yıllarda ve aylarda da yangın tehdidinde olmaya devam edecek. Hepimiz yerleşim yerlerimizi bu yangına dirençli hale getirmek için çalışmak zorundayız. Hem çıkmaması için hem de çıktıktan sonra en kısa sürede söndürülmesiyle ilgili üzerimize düşenleri yapmak zorundayız” diye konuştu.

“İZMİR OLARAK DAYANIŞMA İÇİNDE OLMALIYIZ”

İzmir’e dayanışma çağrısı yapan Başkan Tugay, “Menderes ve Seferihisar bölgesi, özellikle Ödemiş bölgesindeki köylerimizdeki ormanlık alanlar ağır hasar aldı. Geçen hafta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı’mızın ziyaretinde ben de eşlik ettim. Hepimiz, bakanlığımızla, ilçe belediyelerimizle ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tüm birimleriyle halkımızın yaralarını sarmak için çalışacağız. Bir dayanışma çağrısında bulunmak istiyorum. Bu yaraların sarılmasında, kaybedilen evlerin yeniden yapılmasında, aynı zamanda kaybedilen ağaçlık alanların yeniden ağaçlandırılmasında İzmir olarak dayanışma içinde olmalıyız. Buna şehrimizin ve insanlarımızın ihtiyacı var” dedi.

“İZMİR’İN DOĞASI İÇİN YENİ KARARLAR ALACAĞIZ”

İzmir’de karbon salımının önlenmesi, doğal kaynakların verimli kullanılması ve çevreyi koruyacak önlemler alınmasıyla ilgili kararlar alınacağını söyleyen Başkan Tugay, “İklim kaynaklı sorunlarla ilgili şehrimizin 2030 yılına kadar karbon nötr taahhüdü var. Bunun gereğini yerine getirmek zorundayız. İklim kriziyle ilgili doğaya verdiğimiz hasarı durdurmak zorundayız. Bu çerçevede önümüzdeki günlerde daha farklı çağrılarımız olacak. Karbon emisyonumuzu düşürmek, enerjiyi daha verimli kullanmak, ulaşımda düşük emisyonlu ulaşım yöntemlerini tercih etmek durumundayız. Bununla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak biz de bazı kararlar alacağız. Sizlerin ve kamuoyunun desteğini şimdiden beklediğimizi söylemek isterim. Önümüzdeki yıllarda su krizini daha ağır yaşayacağımız çok açık. İzmir’in yeraltı ve yerüstü kaynaklarının tamamını kullanıyor durumdayız. Çok ufak tefek kaynaklar hariç hepsini kullanıyoruz. Ne olursa olsun her birimiz su israfıyla ilgili azami dikkati göstermek zorundayız. En son aldığımız kararda park ve bahçelerde kullandığımız suları belli alanlar dışında kestik. Kamu olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Vatandaşlarımızın hassasiyetini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.