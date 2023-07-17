Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, bu yıl 27.sini düzenlediği Bayburt Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenleri dolayısıyla şehrimizde bulunan misafir belediye başkanları ile il dışı Bayburt derneklerinin başkan ve temsilcileriyle kahvaltıda ve bir araya geldi.

Bamsı Beyrek Seyir Terası'nda gerçekleşen programa, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, Bağcılar Belediyesi Meclis Üyesi hemşehrimiz Yaşar Yerlikaya, Bağcılar AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi hemşehrimiz Gökhan Subay, Bağcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürü hemşehrimiz Nejdat Akbulut, İstanbul Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile il dışı Bayburt derneklerinin temsilcileri katıldı.