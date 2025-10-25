Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor’un 59. Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. Başkan Genç, “Trabzonspor, bu şehrin güce karşı verdiği mücadelenin, hakkı savunma iradesinin en geniş ve en güçlü platformudur” dedi.TRABZON (İGFA) - Trabzonspor’un 59. Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı, Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi Nizamettin Algan Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in yanı sıra Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yönetim kurulu üyeleri, Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, divan üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor’un şehir için taşıdığı anlamı vurgulayarak, “Trabzonspor, aslında Trabzon’u ve Trabzonluları en güzel şekilde ifade eden bir değerdir. Bu hafta, Cumhuriyetimizin kuruluş haftasını kutluyoruz. Başta bu güzel Cumhuriyeti bizlere emanet eden, onu ilelebet müdafaa ve muhafaza etmemiz için canla başla mücadele eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, ecdadımızı ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Tüm hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Gökyüzünde bağımsızlığımızın simgesi olan ay yıldızlı bayrağımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün azmini, kararlılığını ve aynı zamanda Trabzonluların karakterini, duruşunu, benliğini ve hissiyatını temsil etmektedir. Bu duruşun en güzel yansıması ise şanlı Trabzonspor’umuzdur. Ne mutlu bize ki, böylesine güzel bir şehrin evlatlarıyız. Siyasetin de, bütün değerlerin de üstünde yer alan böyle güzide bir kulübün mensubu olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Trabzonspor sadece sahada mücadele eden, skorlarla ya da şampiyonluklarla övünülen bir takım değildir; onunla övünmek, mazimizle övünmektir” dedi.

“KORUYACAĞIZ, KOLLAYACAĞIZ”

Başkan Genç, Trabzonspor’un sadece bir spor kulübü değil, aynı zamanda hakkı savunma mücadelesinin simgesi olduğunu belirterek, “Trabzonspor, bu şehrin güce karşı verdiği mücadelenin, hakkı savunma iradesinin en geniş ve en güçlü platformudur. Bu nedenle bu güzide kulübümüzü her zaman bir bebek gibi koruyacak, kollayacağız. Çünkü Trabzonspor, bu şehrin karakterini, inadını ve mücadele azmini temsil ediyor. Elbette zaman zaman haksızlıklara maruz kalıyoruz. Ancak ne duracağız, ne de yılacağız. Bu şehrin insanı mücadeleyi sever; bizler de bu mücadeleyi her platformda sürdürmeye devam edeceğiz. Bu, hepimizin ortak görevi ve vazifesidir. Ancak bunu yaparken kulübümüzün kurumsal yapısına, Divan Kurulumuza, genel kurulun seçtiği yönetime ve özellikle kulüp başkanımıza destek olmak zorundayız. Çünkü Trabzonspor’a hizmet, kişilere değil; bu şehre ve bu camiaya hizmettir. Bazen küçük çekişmelerle esas meseleyi gözden kaçırıyoruz. Oysa eğer mücadelemiz ‘güce karşı hak mücadelesi’ ise birlikten, beraberlikten, iyilikten ve kenetlenmekten asla taviz vermemeliyiz. Karşımızda ekonomik gücüyle, lobi gücüyle, medya gücüyle bizden daha güçlü çevreler olabilir. Ama biz doğruyu ve hakkı savunuyorsak, bunu birlik ve beraberlik içinde yapmalıyız. Ancak o zaman bu süreci başarıyla yönetebiliriz” şeklinde konuştu.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR EKONOMİK YAPI OLUŞTURMALIYIZ”

Başkan Genç, Trabzonspor’un geleceği için sürdürülebilir bir ekonomik modelin önemine değinerek şunları söyledi: “Trabzonspor’un güçlü bir geleceğe sahip olması için sürekli ve sürdürülebilir bir ekonomik tabloya ihtiyacımız var. Bu nedenle, işi yalnızca başkanımızın ve yönetimimizin omuzlarına yüklememeli; kurumsal anlamda sürdürülebilir gelir getirecek değerlere hep birlikte sahip çıkmalıyız. Ben de bu konuda kendimi görevli addediyorum. Çok şükür, bundan yaklaşık 5-6 ay önce Cumhurbaşkanımızın Trabzon ziyaretinde, Hazine’ye ait 173 dönümlük Akyazı arazisinin Trabzonspor’a kalıcı olarak devrini talep ettik. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız bu talebimizi uygun gördü ve bu alanın Trabzonspor’umuza kazandırılmasını sağladık. Geçtiğimiz eylül ayında da kulübümüzün ve başkanımızın talepleri doğrultusunda imar planını tamamladık. Hayırlı, uğurlu olsun. Ancak bu da yetmez. Cumhurbaşkanımızın önceki ziyaretinde, Başkanımızın detaylarını açıkladığı bir diğer talebimiz daha oldu: İstanbul’da, tıpkı Kartal örneğinde olduğu gibi, Trabzonspor’umuza sürekli gelir getirecek yeni bir arazinin kazandırılması. Bu konuda da ısrarla ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü benim görevim, bu şehre ve Trabzonspor’a hizmet etmektir. Trabzonspor’a hizmet edeceksek elbette kombine alacağız, sponsorlarımızı teşvik edeceğiz, bilet aldıracağız. Ama aynı zamanda Trabzonspor’un kurumsal gücünü ve kalıcılığını da artıracağız.”

TARAFTARLARA EYÜPSPOR ÇAĞRISI

Başkan Genç, konuşmasının sonunda taraftarlara da çağrıda bulunarak, “Takımımız iyi gidiyor. Başkanımızın ve yönetimimizin gayretleriyle güzel bir yapılanma süreci içindeyiz. Yapılan transferlerle birlikte Trabzonspor yeniden yarışmacı ve iddialı bir takım kimliğine büründü. Ancak bu başarı taraftarsız olmaz. Buradan tüm Trabzonspor camiamıza ve taraftarlarımıza sesleniyorum: Bu akşam Eyüpspor karşılaşmasında stadımızı tıklım tıklım dolduralım. Taraftarımız, on ikinci güç olarak sahada yerini alsın. Eyüpspor maçını taraftar desteğiyle kazanalım; gelecek hafta da Galatasaray’a ilk mağlubiyetini tattıralım. Ve emin adımlarla yolumuza devam edelim” dedi.