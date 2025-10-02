Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, şehir içi ulaşımın önemli merkezlerinden Ulus, Tiyatro, Fakülte Çamlık, İncilipınar, Gökpınar ve Fatih minibüs duraklarını ziyaret etti.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli'de Başkan Çavuşoğlu, minibüs şoförleriyle sohbet ederek sorunlarını ve taleplerini dinledi

“TOPLU TAŞIMA ŞEHRİN DÜZENLİ İŞLEYİŞİ İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”

Ziyarete Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Cem Bağcı da eşlik etti. Duraklardaki buluşmada minibüs şoförlerinin görüş ve önerilerini tek tek dinleyen Başkan Çavuşoğlu, toplu taşımanın şehir hayatındaki önemine dikkat çekerek, “Toplu taşıma, hemşehrilerimizin günlük yaşamını kolaylaştıran ve şehrin düzenli işleyişi için büyük önem taşıyan bir alan. Bu noktada emek veren tüm şoförlerimize teşekkür ediyor, taleplerini dikkate alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

“ULAŞIMDA ORTAK AKILLA YOL ALACAĞIZ”

Denizli’nin hızla büyüyen bir şehir olduğunu vurgulayan Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, ulaşımın bu büyümenin en kritik unsurlarından biri olduğuna işaret etti. Başkan Çavuşoğlu, “Şehrimizin her noktasına güvenli, hızlı ve konforlu ulaşım sağlamak önceliğimiz. Bu sürecin en önemli aktörlerinden biri de minibüs şoförlerimiz. Onların görüşleri bizim için yol gösterici olacak. Hem şoför esnafımızı, hem de vatandaşlarımızı memnun eden bir ulaşım sistemini birlikte kuracağız” diye konuştu.