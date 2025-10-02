Marble SystemsTureks, en yeni koleksiyonlarını ve ürünlerinitanıttığıİtalyaCersaie ve Marmomac fuarlarında göz doldurdu. Marble Systems Tureks Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Cavit Turunç, "Doğal taş kaynağımızın altın gibi, ipek gibi kıymetli bir malzeme olduğunu bilerek hareket etmeliyiz. Tureks ve şahsi olarak benim en büyük amacım bu. Her şey bizim elimizde, yeter ki doğru yönü bulup, birlikte hareket edip bu cevheri parlatabilelim…" dedi.İSTANBUL (İGFA) - Avrupa kıtasında doğal taş üretiminde ve ticaretinde söz sahibi ülkelerin başında gelen İtalya, 22-26 Eylül’de Cersaie Bologna Fuarı ve 23-26 Eylül’de Verona şehrindeki “Marmomac 2025 International Exhibition of Stone Design and Technology” fuarına ev sahipliği yaptı.



43 yıllık tecrübesiyle; mermer, traverten ve doğal taş alanında dünya çapında önemli bir yere sahip olan Marble Sysyems Tureks, en son koleksiyonları ve ürünleri ile İtalya fuarlarında büyük beğeni topladı. Tureks, dünyanın dört bir yanından tasarımcı ve distribütörlerle büyük ilgi gören ürünlerini Avrupa'nın bu en önemli iki doğal taş fuarında buluşturarak, yenilikçilik ve kalite konusundaki prestijini pekiştirdi.

Marble Systems Tureks’in standı Avrupa ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere çok sayıda ülkeden sektör temsilcisini ağırlarken, Mayfair Gray Limestone Collection, RedBordeaux Collection, Thin Fluted Collection, IonMosaicCollection ve büyük ebat Slab Collection ürünleri büyük ilgi gördü.

İtalya fuarlarının, dünyanın en büyük doğal taş üreticilerini bir araya getirmesinin yanında Türkiye'nin zengin mermer ve doğal taş kaynaklarının yurtdışında tanıtılmasında önemli bir rol oynadığını ifade eden MarbleSystemsTureks Turunç Madencilik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Turunç; “Mermer çok kıymetli bir malzeme; öncelikle bu eşsiz doğal kaynağımızın altın gibi, ipek gibi kıymetli bir malzeme olduğunu bilerek hareket etmeliyiz. Tureks ve şahsi olarak benim en büyük amacım da bu. Ülke olarak doğru yönü bulup, birlikte hareket edip kaynaklarımızı doğru şekilde hak ettiği yere ulaştırabiliriz. Bu amaç çerçevesinde sektörümüz açısından dünyanın en önemli buluşma noktaları arasında yer alan Cersaie Bologna ve Marmomac Verona fuarları bizim için büyük bir anlam taşıyor. Burada yalnızca ürünlerimizi sergilemiyoruz, aynı zamanda Türk doğal taşının kalitesini, estetik gücünü ve dünyadaki yerini de anlatma fırsatı buluyoruz” dedi.

Bu yıl fuarlara katılımın sayısal olarak daha sınırlı olmakla birlikte, ziyaretçi profili açısından son derece nitelikli ve hedef odaklı olduğunu belirten Turunç, amaca yönelik, sektörün geleceğine katkı sağlayacak iş birliklerine açık bir toplulukla bir araya geldiklerini söyledi.