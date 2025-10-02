Kocaeli'de Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yeni sezon öncesinde bir araya geldiği Gölcük Belediyespor Erkek Voleybol Takımı sporcularına başarılar diledi.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, sezon öncesinde Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile bir araya geldi. Değirmendere Yalı Evleri’nde gerçekleşen buluşmada Başkan Sezer, sporcular ve teknik ekiple yeni sezon planlaması ve hedefleri üzerine sohbet etti. Gölcük Belediyesi’nin sporun her alanında verdiği desteklerle ilçeye birçok başarı kazandırıldığını vurgulayan Başkan Sezer, Erkek Voleybol Takımı’na da yeni sezonda başarılar diledi.

GÖLCÜKLÜLERİ DESTEĞE DAVET ETTİ

Başkan Sezer, tüm hemşehrilerini; 5 Ekim Pazar günü saat 16.00’da İnegöl Belediyespor karşısında sezonun ilk maçına çıkacak olan Gölcük Belediyespor Erkek Voleybol Takımı’nı desteklemek üzere Gölcük 17 Ağustos Spor Salonu’na davet etti.