Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Kocaeli Gümüşhane Dernekleri’nin Derince’de düzenlediği pikniğe katıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Kocaeli Gümüşhane Dernekleri’nin Derince Çenedere Mesire Alanı’nda düzenlediği piknik şölenine katıldı. Kocaeli Gümüşhaneliler Derneği Başkanı Ünal Çelik ve diğer dernek başkanlarının da katıldığı etkinliğe Başkan Büyükakın’ın yanı sıra; AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Veysel Tipioğlu, Mehmet Akif Yılmaz, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus ve Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de katılım gösterdi.

BÜYÜKAKIN’DAN ÇAĞRI

Başkan Büyükakın, yaptığı konuşmada, “Bu organizasyonu düzenleyen dernek başkanımıza teşekkür ediyorum. Böyle bir ortamda bulunmak gerçekten çok güzel. Gümüşhaneliler şehrimize güzel katkılar sağladılar. Ekonomiye, sosyal yaşama, kültüre değer kattılar. Bu şehrin her geçen gün daha da güzelleşmesi için çalışıyoruz. Sizler gibi sivil toplum kuruluşlarımızı özellikle gönüllü hizmetler alanına davet ediyorum. Şehrin kültürü, sanatı tarihi gibi başlıklarda bir gönüllülük hareketi oluşturursanız belediyeler de bunlara destek verebilir. Böylelikle şehrimizi daha güzel hale getirebiliriz”. Başkan Büyükakın konuşmasının ardından piknik alanını gezdi, vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.