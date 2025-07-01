Plastik atıkları doğaya zarar vermeden ileri teknolojilerle dönüştüren Burpol Polimer Plastik, Kuzey Afrika’daki büyüme stratejisinde önemli bir adım daha attı.BURSA (İGFA) - Plastik atıkları yüksek teknoloji ve yenilikçi yöntemlerle doğaya zarar vermeden dönüştürerek ham madde olarak yeniden üretime kazandıran Türkiye’nin öncü markası Burpol Polimer Plastik, 23-26 Haziran tarihleri arasında Fas’ın Kazablanka kentinde düzenlenen Plast Expo 2025 Fuarı’na katılarak Kuzey Afrika’daki büyüme stratejisini bir adım daha ileri taşıdı.

Bursa Kayapa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikasında, plastik atıkları işleyerek yeniden ekonomiye kazandıran, Romanya ve Fas’ta kurduğu şirketlerle global bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Burpol Polimer Plastik, fuar boyunca sunduğu yüksek performanslı geri dönüşüm hammadde çözümleriyle ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Firma, Kuzey Afrika pazarına güçlü bir giriş yaparak bölgedeki hedef pazarlara dair kararlılığını ortaya koydu.

Fuar kapsamında, Türkiye’nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç ile Kazablanka Ticaret Müşaviri Burcu Özergül Çolak, Burpol standını ziyaret ederek şirketin faaliyetleri ve bölgedeki yatırımları hakkında detaylı bilgi aldı. Bu ziyaret, Türkiye ile Fas arasındaki ekonomik iş birliğinin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Burpol Polimer Plastik Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü İlkay Yıldırım, etkinlik süresince Fas’ta faaliyet gösteren birçok otomotiv firmasıyla birebir görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti. “Deneyimli ekibimizle iştirak ettiğimiz Plast Expo 2025, bizim için yalnızca bir fuar katılımı değil, aynı zamanda Kuzey Afrika pazarına verdiğimiz önemin bir göstergesiydi. Hem ülke yetkililerinin hem de sektör profesyonellerinin ilgisi bizi son derece memnun etti” dedi.

Yıldırım ayrıca, Fas ve çevre ülkelerdeki faaliyetlerini Burpol Africa iştiraki üzerinden yürüttüklerini ifade ederek, “Bölgeye özel çözümlerimizi tanıtarak hem yeni iş birliklerine zemin hazırladık hem de marka bilinirliğimizi artırdık. Burpol Polimer Plastik olarak, yüksek performanslı geri dönüşüm ürünlerimizle Kuzey Afrika’da sürdürülebilir ve kaliteli üretimin güvenilir çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.