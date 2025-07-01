Otizmli bireylerin sanatsal gelişimine destek olmak amacıyla başlatılan Otizm ve Müzik Yaz Okulu, bu yıl beşinci kez Çanakkale'de kapılarını açıyor.ÇANAKKALE (İGFA) - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenecek yaz okulu, 7-13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.

2021 yılında yalnızca 7 otizmli öğrenciyle yola çıkan programa bu yıl, 20'si mesleki müzik eğitimi alan, 11'i müziğe yeni başlayan toplam 31 öğrenci katılım sağlayacak. Adana'dan Trabzon'a, İstanbul'dan Erzurum'a uzanan 21 farklı ilden öğrenciler, eğitimciler ve gönüllüler bu özel etkinlik için bir araya gelecek.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu'nun desteğiyle, ÇOMÜ Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Türkmen'in öncülüğünde ve Otizm ve Müzik Yaz Okulu Düzenleme Kurulu Başkanı Didem Çetinkaya'nın koordinasyonunda yürütülen programın bu yılki teması “Birlikte Çalma Söyleme” olarak belirlendi. Bu tema, özellikle müzik eğitimine yeni başlayan otizmli öğrencilere rehberlik etmeyi ve dayanışma duygusunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Çanakkale Valiliği ile Çanakkale Müzik ve Sahne Sanatlarını Geliştirme Derneği başta olmak üzere çeşitli kurumların katkılarıyla desteklenen yaz okuluna, farklı üniversitelerden gönüllü eğitmenler de katılım sağlayacak.

Otizm ve Müzik Yaz Okulu, aynı zamanda kurucusu Prof. Dr. Uğur Türkmen öncülüğünde oluşturulan “Otizm ve Müzik Topluluğu”nun önemli bir faaliyet alanını oluşturuyor. Topluluk; bilimi ve eğitimi temel alan bir anlayışla, otizmli bireylerin gelişimini desteklemeye yönelik sürdürülebilir bir kaynak ve merkez olma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Sadece eğitimle sınırlı kalmayan yaz okulunda; atölyeler, konserler, söyleşiler ve konferanslar da yer alıyor. Böylece müzik aracılığıyla bireylerin hem sanatsal hem sosyal açıdan gelişimi destekleniyor.

Beşinci yılına ulaşan Otizm ve Müzik Yaz Okulu, sadece otizmli bireyler için değil, tüm katılımcılar için ilham verici bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.