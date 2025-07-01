Manisa’nın en kalabalık mahallesi Muradiye’de, Büyükşehir Belediyesi’nin 2 milyar TL’lik altyapı yatırımında atık su arıtma tesisi ve kolektör hattı ihalesinde sona yaklaşıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yunusemre ilçesine bağlı, Manisa’nın en yoğun nüfuslu mahallesi olan Muradiye’de altyapı sorununu kökten çözmek için bir adım daha atılıyor. Dünya Bankası kredisiyle hayata geçirilecek dev yatırım kapsamında, ilk olarak 65 kilometre içme suyu, 65 kilometre kanalizasyon ve 10 kilometre de yağmur suyu hattı için ihale gerçekleşmişti. Kısa süre içinde ilk kazmanın vurulması planlanan ve altyapıda köklü bir değişim sağlayacak proje, Muradiye’nin çehresini değiştirecek.

Projenin ikinci aşaması olan Muradiye Atık Su Arıtma Tesisi ve Akgedik TOKİ Kolektör Hattı projesi için de ihale süreci öncesi önemli bir aşamaya gelindi. Projeye ilgi gösteren firmalar için bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. MASKİ Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi ile Projeler Dairesi Başkanlığı’ndan şube müdürleri ve teknik personelin katılımıyla yapılan toplantıda, ihale konusu projelerin teknik detayları firma yetkililerine aktarıldı. Sunumların ardından firmalar, yapılması planlanan Atık Su Arıtma Tesisi alanı ile Akgedik TOKİ bölgesinden geçecek kolektör hattı güzergahını yerinde inceleyerek değerlendirmelerde bulundu.

MURADİYE’NİN ALTYAPI SORUNUNA KALICI ÇÖZÜM

Manisa’nın altyapı sorunlarına kalıcı çözüm getirmeyi hedefleyen proje, aynı zamanda bölgenin çevresel sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak. Merhum Başkan Ferdi Zeyrek’in başlattığı projeyi, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından başlayacak çalışmalarla birlikte, Muradiye’de hem altyapı baştan sona yenilenecek hem de modern atık su arıtma tesisi sayesinde çevre kirliliğinin önüne geçilecek ve yaşam kalitesi artırılacak.