Bursa İnegöl Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, heykelde düzenlenen konserde kulakların pasını sildi. Koro ve solo eserlerle İnegöllüler sanat dolu bir gece yaşadı.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl’de kültür sanat etkinlikleri yaz aylarıyla birlikte salonlardan meydanlara taşındı. İnegöl Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Pazartesi akşamı heykel önünde düzenlenen konserde ilçe halkıyla buluştu. İnegöllüler, koronun muhteşem performansıyla unutulmaz bir gece yaşadı.

Şef Diler Yalaza yönetimindeki İnegöl Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, 21.00’da heykel önünde kurulan sahnede birbirinden güzel Türk sanat müziği eserlerini seslendirildi. Koro ve solo şeklinde geçmişten günümüze uzanan seçkin eserlerle izleyicilere adeta müzik ziyafeti sunuldu.,

Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar ve konseri dinlemeye gelen vatandaşlar, meydanı doldurarak eserlere zaman zaman eşlik edip koronun performansıyla unutulmaz bir gece yaşadı. Müzikseverlerin büyük coşkuyla takip ettiği etkinlik sonunda, İnegöl Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu alkışlarla kutlandı.