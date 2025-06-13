Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, dağ bölgesindeki ilçelerde tarımı ve hayvancılığı desteklemeye devam edeceklerini belirterek, "Tarımın güçlenmesi, tarımsal alanların ekilebilmesi en büyük arzumuzdur. Bu konuda çiftçimizin yanındayız" dedi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ‘Başkan Bozbey Burada’ projesi kapsamında Keles ilçesini ikinci kez ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

İlk olarak Keles Kaymakamı Muhammed Ali Yolal’ı makamında ziyaret eden Başkan Bozbey’e, CHP Keles İlçe Başkanı Cevat Acar da eşlik etti.

Ziyarette, Keles’i güçlendirmek, çiftçiyi desteklemek amacıyla yapılacak çalışmalar ele alındı. Başkan Mustafa Bozbey, program kapsamında Keles Belediye Başkanı Ali Doğru’yla da bir araya geldi.

Keles’in ihtiyaçlarının, önceliklerinin ve birlikte hayata geçirilebilecek projelerin konuşulduğu buluşmada, devam eden çalışmalar değerlendirildi.

Daha sonra Keles Kültür Merkezi’nde muhtarlarla bir araya gelen Başkan Bozbey, köylerin ve mahallelerin sorunlarını yerinde dinleyerek çözüm önerilerini değerlendirdi. Keles Ziraat Odası ile Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nı da ziyaret eden Başkan Bozbey, çiftçilerin ve esnafın emeğini destekleyen projeleri sürdüreceklerini belirtti. Ziyaretlerin ardından Keles Bayrak Alanı’nda vatandaşlarla buluşan Başkan Bozbey, halkın talep ve önerileri dinleyerek çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.

“DERELERE GİDEN SULARIN TERTEMİZ AKMASINI İSTİYORUZ”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Başkan Bozbey Burada’ projesi kapsamında ikinci kez Keles’e geldiklerini hatırlattı.

Keles Atıksu Arıtma Tesisi’ni hizmete açtıklarını vurgulayan Başkan Bozbey, atıksuların tekrar kullanımının önemli bir konu olduğunu ifade etti. Atıksu arıtma tesislerinin ileri biyolojik arıtmayla birlikte suları tertemiz bir şekilde derelere bıraktığını anlatan Başkan Bozbey, “Diğer arıtma tesislerimizde de bu tür çalışmaları sürdüreceğiz. Tüm bunları Marmara’yı ve Marmara Denizi’ni önemsediğimiz için yapıyoruz. Derelere giden suların tertemiz akmasını istediğimiz için bu tür tesislerin sayısını artıracağız. Marmara Denizi’ne kıyısı olan tüm kentlerin arıtma tesislerini mutlaka ileri arıtmaya dönüştürmesi, kimyasal arıtma tesislerinin de yapılması, sanayinin de arıtma tesislerini tam kapasiteyle çalıştırması gerekiyor. Bunları yapmazsak çevre felaketiyle karşı karşıya kalabiliriz. Belediyeleri duyarlılığa davet ederken, hükümetin de bu konuda yerel yönetimlere destek vermesini arzu ediyoruz” dedi.

“DESTEKLERİMİZİ ARTIRARAK DEVAM ETTİRECEĞİZ”

Dağ bölgesinin sorunlarını bildiklerini, 1/100 binlik Çevre Düzeni Planı’nda da bölgeyle ilgili çalışmaların devam ettiğini söyleyen Başkan Bozbey, “Keles’in ve muhtarlarımızın taleplerini daha önce almıştık. Bunları değerlendirdik. Bunlarla ilgili çalışmaları gerçekleştirdik. Keles, önemli bir ilçemizdir. Halkımızın özellikle hayvancılıkla ilgili talepleri oluyor. Buradaki hayvancılık popülasyonunu artırarak hem aile işletmelerini çoğaltmak hem de onların gelirlerinin artmasına yönelik projemize başlıyoruz. Ürün çeşitliliğini artırmak ve girdi maliyetlerini azaltmak için tarımsal anlamda desteklerimizi de sürdüreceğiz. Kelesli çiftçilerin ürünlerini alıp kendi mağazalarımızda satarak halkımızla buluşturacağız. Tarımın güçlenmesi, tarımsal alanların ekilebilmesi en büyük arzumuzdur. Çiftçimize desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz” diye konuştu.