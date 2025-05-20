Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile birlikte Meram Çamlıbel ve tarihi Taş Köprü bölgesinde Konyalılarla bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Yaz aylarının vazgeçilmez adresi olan tarihi Meram Bağları’nın güzelliklerine dikkat çeken Başkan Altay, tüm Konyalıları ve şehir dışından misafirleri bölgenin güzelliklerini görmeye davet etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Çamlıbel ve tarihi Taş Köprü bölgesinde dün akşam Konyalılarla buluştu.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile birlikte Konyalılarla hasbihal eden Başkan Altay, her fırsatta Konyalılarla bir araya gelmekten dolayı büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Başkan Altay, “Tarihi Meram Bağları şehrimizin yaz aylarının vazgeçilmez adreslerinin başında geliyor. Konyalıların Meram Son Durak olarak adlandırdığı bölgenin cazibesini artırmak amacıyla yeraltı katlı otoparkı yaparak çevre düzenleme çalışmasını hayata geçirmiştik. Tarihi Karamanoğlu Mehmet Bey Hamamı restorasyonumuz ise son aşamaya geldi. Tüm hemşehrilerimi havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte Meram’ın eşsiz güzelliklerini görmeye davet ediyorum. Konya dışından şehrimize gelen misafirlerimiz de Meram’ı mutlaka görmeli” ifadelerini kullandı.

Yeşil yapısı, tarihi dokusu ve serin atmosferiyle özellikle yaz aylarında yoğun ilgi gören Meram Bağları, Konyalıların ve şehir dışından gelen ziyaretçilerin gözde mekânları arasında yer alıyor.