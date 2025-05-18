Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Ferizli 56. Danışma Meclisi’nde, 16 ilçe ve 672 mahalle için çalıştıklarını belirterek, “Şehrimizin tamamının sorumluluğunu taşıyarak hizmet üretiyoruz” dedi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Ferizli 56. Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı.

Toplantıya AK Parti Sakarya Milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Murat Kaya, Ertuğrul Kocacık, İl Başkanı Yunus Tever, Söğütlü Belediye Başkanı Selçuk Kurt, AK Parti Ferizli İlçe Başkanı Ramazan Serhoş, MHP Ferizli İlçe Başkanı Veysel Dikbaş ve partililer katıldı.

Sakarya’da kardeşlik hukukunu üstün tuttuklarını, ayrıştırıcılara fırsat vermeyeceklerini belirten Bakan Alemdar, "AK Parti bir dava hareketidir. Cumhurbaşkanımızın yükünü hafifletmek için gece gündüz çalışıyoruz. Ferizli’de Gölkent Gölü çevresi ve yol genişletme projeleri için hazırlıkları yaptık. Altyapı, içme suyu, kaldırım, asfalt ve sosyal donatı çalışmalarını sürdüreceğiz" diye konuştu.

“TÜRKİYE YÜZYILI’NI BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ”

Milletvekili Murat Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünya barışına katkılarını vurgulayarak, “Türkiye, mazlumun umudu oldu” dedi.

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, teşkilatın 16 ilçe ve 672 mahallede özveriyle çalıştığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde TOGG, Ayasofya ve enerji başarılarını anlattıklarını söyledi. Ferizli İlçe Başkanı Ramazan Serhoş ise, 2028 seçimlerine kararlılıkla hazırlandıklarını belirterek, "Yusuf Başkanımız taleplerimize çözüm üretiyor, millet için çalışıyoruz” dedi.