Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı, 4. Uluslararası Konya Yarı Maratonu’nda 45 takım ve 1.500 gönüllüyle otizm farkındalığı için koştu. “İyiliğe Koşuyoruz” temasıyla gerçekleşen etkinlikte SOBE’nin özel sporcuları alkış topladı.KONYA (İGFA) - Konya’da düzenlenen 4. Uluslararası Konya Yarı Maratonu, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı’nın sosyal sorumluluk partnerliğinde binlerce gönüllüyü bir araya getirdi.

Mevlana Kültür Merkezi önünden başlayan maraton, 21K yarı maraton, 10K yarış ve halk koşusu kategorilerinde gerçekleşti.

SOBE Vakfı, 45 takım ve yaklaşık bin 500 gönüllüyle otizmli bireyler için farkındalık oluşturdu.

“İyiliğe Koşuyoruz” sloganıyla maratona katılan SOBE gönüllüleri, pankartlar, tematik tişörtler ve bilinçlendirme alanlarıyla otizme dikkat çekti. Vakfın özel sporcuları Eren Bülbül ve Ahmet Üçer, 10K parkurunu başarıyla tamamlayarak büyük alkış aldı. Kupa töreninde ödüllerini Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak’tan aldılar.

SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak, maratonun sadece spor etkinliği olmadığını vurgulayarak, “Bu, otizme, farkındalığa ve iyiliğe adanmış bir seferberliktir. Binlerce gönüllüyle aynı yolda olmaktan onur duyuyoruz. Her adım, otizmli bireylerin hayatlarına dokunmanın değerini gösteriyor.” dedi. Her 31 çocuktan birinin otizm riskiyle doğduğuna dikkat çeken Ak, SOBE’nin 382 öğrenciye eğitim verdiğini, 30 öğrencinin otizm tanısını geride bıraktığını ve 9 öğrencinin iş hayatına katıldığını belirtti. Vakfın burslu eğitim ve uluslararası danışmanlık hizmetleriyle öncü olduğunu ekledi.

Maraton boyunca SOBE’nin standı yoğun ilgi gördü. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, standı ziyaret ederek vakfın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, otizm farkındalığını artırmada önemli bir adım oldu. SOBE, bu tür etkinliklerle otizmli bireylerin yaşamına dokunmaya devam edecek.