Balıkesir’de vatandaşların tüm hizmetlerden kesintisiz ve hızlı bir şekilde yararlanabilmesi için muhtarlarla diyaloğu artıran Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın talimatlarıyla muhtar buluşmaları devam ediyor.BALIKESİR (İGFA) - Kent genelinde merkezden en ücra kırsal mahalleye kadar her noktaya eşit ve adil hizmet ulaştıran Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, muhtarlarla yakın temasını sürdürüyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın talimatıyla başlatılan muhtarlarla koordinasyon toplantısının yeni durağı Marmara Adası oldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer de katıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi şube müdürlerinin de katıldığı toplantıda altyapıdan yol çalışmalarına, çevre düzenlemelerinden sosyal yardımlara kadar birçok konuda ihtiyaç ve talepler ele alındı.

“MUHTARLARIMIZLA SÜREKLİ BİR ARADAYIZ”

Balıkesir’in 20 ilçesindeki muhtarlarla sürekli koordinasyon halinde olduklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Erkan Uzun, “Şehrimizin merkezinden kırsal mahallelerine kadar her noktasına ulaşıyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’ın selamlarını tek tek her muhtarlarımıza iletiyor, onların da mahalleleriyle ilgili her talebiyle yakından ilgileniyoruz. İlçelerdeki muhtarlarımızın katılımlarıyla düzenlediğimiz bu koordinasyon toplantılarında yeni durağımız Marmara Adası oldu. Marmara Adalar Belediye Başkanımız Aydın Dinçer’in de katılımıyla çok verimli ve güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Her bir muhtarımızın mahalleleriyle ilgili ihtiyaçlarını belirdik. Merkeze ne kadar uzak olursa olsun buradaki muhtarlarımızın talepleriyle de yakından ilgileniyoruz. Çalışmalarımızı planlayıp geç kalmadan tüm daire başkanlıklarımızla ve ilçe belediyelerimizle iş birliği içinde çalışıyoruz. Ahmet Başkanımızın da talimatlarıyla bu koordinasyon toplantılarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.