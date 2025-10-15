Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türk halk müziğinin efsane ismi, “Bozkırın Tezenesi” Neşet Ertaş’ı vefatının 13. yılında sevgi, saygı ve türkülerle andı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türk halk müziğinin efsane ismi Neşet Ertaş’ı düzenlediği anma gecesiyle andı. Seka Deniz Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen gecede Kocaeli’nin farklı ilçelerinden yerel sanatçılar sahne aldı. Büyük ozan Ertaş’ın en sevilen türkülerini seslendiren sanatçılar, dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Ayrıca Neşet Ertaş’ın hayatını anlatan kısa filmi izleyen katılımcılar duygu dolu anlar yaşadı. Salonu dolduran katılımcılar, “Ah Yalan Dünya”, “Zahidem” ve “Gönül Dağı” gibi eserlere hep bir ağızdan eşlik etti.

SİVİL TOPLUMDAN GÜÇLÜ KATILIM

Anma programı, Kocaeli Kent Konseyi koordinasyonunda çok sayıda sivil toplum kuruluşunun katkılarıyla düzenlendi. Programın koordinasyonunu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen Hasan Ayaz üstlenirken, Kocaeli Anadolu İl Dernekleri Platformu, Kocaeli Niğdeliler, Yozgatlılar, Kırşehirliler, Çankırılılar, Tokatlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kırşehir Derneği, Eskişehirliler Derneği ve Kırıkkaleliler Derneği başkanlık nezdinde geceye gelerek etkinliğe destek verdi.

BİR GELENEK HALİNE GELDİ

Neşet Ertaş anmaları 2022 yılından bu yana Kocaeli’de geleneksel hale getirildi. 2022’de İzmit Kent Meydanı’nda Orhan Ölmez ve Sevcan Orhan konserleri, 2023’te Doğu Kışla Gençlik Parkı’nda Ankaralı Coşkun’un sahne aldığı konser, 2024’te ise Maide Restoran’da yerel sanatçıların performanslarıyla gerçekleşen etkinlikler, bu yıl da aynı duygusallıkla sürdürüldü.

ŞEHİR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Program kapsamında bu yıl dördüncüsü düzenlenen Neşet Ertaş Şehir Ödülleri de sahiplerini buldu. Kocaeli Orta Anadolu İl Dernekleri Kültür Platformu tarafından verilen ödüllerde; Kocaeli Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Elif Çelebi Öncü “Yılın Akademik Liderlik Ödülü”ne, Dr. Metin Şentürk “Yılın Yerel Değerlere Katkı Ödülü”ne, Şair Kazım Erdem “Yaşam Boyu Onur Ödülü”ne, Âşık Osman Sayar (Marsavi) “Kültür Sanat Ödülü”ne, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Nagehan Malkoç ise “Toplumsal Değerler ve Sosyal Sorumluluk Ödülü”ne layık görüldü.

BİRLİK, DAYANIŞMA VE ANADOLU’NUN SESİ

Etkinlik yalnızca bir anma gecesi değil, aynı zamanda Anadolu kültürünün zenginliğini yaşatan bir dayanışma örneği oldu. Program kapsamında bu yol da emek veren derneklere ve önemli isimlere ödüller verildi. Katılımcılar, ustanın türkülerinde birleşerek hem onu andı hem de Anadolu’nun samimi ruhunu Kocaeli’de bir kez daha hissetti.