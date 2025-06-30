Basın İlan Kurumu, Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği’nde yapılacak değişiklikler için çevrimiçi formla paydaş görüşlerini toplayacak; Genel Müdür Cavit Erkılınç, “Dinlemediğimiz kimse kalmayacak” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Basın İlan Kurumu (BİK), Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği’nde yapılacak mevzuat değişikliği hazırlıkları kapsamında, sektör paydaşlarının görüş ve önerilerini almak için yeni bir adım attı.

Ülke genelinde 2 binin üzerinde basın kuruluşu ve 7 binin üzerinde basın çalışanına hizmet veren Kurum, katılımcı bir yaklaşımla mevzuat çalışmalarını sürdürüyor.

Son bir yılda 11 bölge ve 3 il toplantısında 558 gazete ve 267 internet haber sitesi temsilcisiyle bir araya gelen BİK, sektörün sorunlarını masaya yatırdı. Genel Müdür Cavit Erkılınç’ın katıldığı bu toplantılarda, basın mensuplarının görüşleri alınarak çözüm önerileri tartışıldı. Bölge toplantılarına katılamayanlar için ise 1 Temmuz 2025’te bik.gov.tr üzerinden erişime açılacak çevrimiçi bir form oluşturuldu. İki ay boyunca açık kalacak formla, resmî ilan mevzuatına ilişkin öneriler toplanacak ve Kasım 2025’teki BİK Genel Kurulu’nda değerlendirilecek.

ERKILINÇ: “ORTAK AKLA ÖNEM VERİYORUZ”

BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, ortak akıl ve istişareye verdikleri önemi vurgulayarak, “Hiçbir zaman ‘biz yaptık oldu’ demedik. 2023’te Anadolu’yu gezerek 820’den fazla gazete ve haber sitesi temsilcisiyle görüştük, mevzuatımızı katılımcı bir anlayışla hazırladık. 2024’te asgari trafik şartı gibi önemli güncellemeleri hayata geçirdik. Şimdi de sektörün talepleri doğrultusunda mevzuatımızı yeniden ele alıyoruz. Çevrimiçi formla, görüşlerini paylaşamayan kimseyi dışarıda bırakmak istemiyoruz. Sektörün gelişimine katkı sunacak herkese teşekkür ediyorum” dedi.