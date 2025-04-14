İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Başakşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 880 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda 777 adet paket halinde getirilmiş toplam 880 Kg SKUNK uyuşturucu maddesi ele geçirildiği, 1’i yabancı uyruklu olmak üzere 7 şüpheli Zehir Taciri yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya paylaşımda, ''Operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz mücadelemizde aziz milletimizin desteği ve duyarlılığı çok önemli. Şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin, biz gereğini yapalım.'' ifadelerine yer verdi.