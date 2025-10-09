Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani'yi kabul ederek Türkiye-Irak ilişkilerini değerlendirdi. Görüşmede, bölgesel huzur ve istikrar vurgusu yapılırken, Türkiye'nin "Terörsüz Türkiye" hedefinde kararlı olduğu ve IKBY'nin desteğinin önemli olduğu belirtildi.ANKARA (İGFA) -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Kabulde, Türkiye-Irak ilişkileri, IKBY ile iş birliği ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin bölgede huzur ve istikrarı hedeflediğini, Irak’ın bölgedeki şiddet sarmalından uzak tutulmasının kritik önemde olduğunu, IKBY’nin de bu yönde attığı adımları takip ettiğimizi ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak’ta yapılacak Temsilciler Meclisi seçimlerinin tüm Irak halkına hayırlı olmasını dilediğini ve Irak’ın huzur ve güvenliğini ülkemizden ayrı görmediğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Merkezi Hükûmeti ile IKBY arasında petrol alanında varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını, Kalkınma Yolu Projesi ile ilgili uzlaşının da kısa vadede sağlanmasının tüm bölgenin menfaatine olacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” sürecinin başarıya ulaşmasında kararlı olduklarını, IKBY’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliğine yönelik desteğinin devamını önemli gördüğümüzü belirtti.

Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.