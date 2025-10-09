TÜRSAB, Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu tarafından Bursa’da gerçekleşen seçim sonucunda Engin Balta yeni başkan olarak seçildi. Seçim sonrası Güney Marmara BTK Toplantısı gerçekleştirildi.Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu, Bursa’da gerçekleştirilen seçimlerle yeni başkanını belirledi. Yapılan oylama sonucunda Engin Balta, bölgenin yeni başkanı olarak seçildi.

Seçim, bölgedeki seyahat acentelerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Seçim sonrası, Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu tarafından BTK (Bölge Temsil Kurulu) toplantısı düzenlendi.

Düzenlenen toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Güney Marmara BTK Başkanı Engin Balta, “Sevgili dostlar, Bursa'ya hoş geldiniz. Bugün burada bizimle birlikte olmanız büyük bir zevk. Bursa bir tarih, kültür ve misafirperverlik şehridir. Bursa Osmanlı İmparatorluğu'nun kalbi ve Türk sıcaklığının gerçek bir sembolüdür. TÜRSAB Güney Marmara olarak, Almanya'dan ortaklarımızı ağırlamaktan gurur duyuyoruz. İnanıyoruz ki Ülkelerimiz arasında güçlü işbirliği, Turizme yeni enerji ve şans getirecek. Birlikte çalışmaya devam edelim, deneyimleri paylaşarak buraya gelen misafirlerimize unutulmaz anlar yaşatalım. Çok teşekkür ederim, Bir kez daha Bursa'ya hoş geldiniz.” dedi.

Toplantıya, Almanya'nın önde gelen turizm acentalarının temsilcileri ve Bursa'nın turizm sektörü paydaşları katıldı.

Almanya'dan gelen turizm acentaları ile gerçekleştirilen toplantıda, Almanya-Bursa turizminin canlanması adına önemli konular ele alındı.

Toplantı, Bursa'nın tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra doğal güzelliklerinin de tanıtımına odaklanarak iki ülke arasındaki turizm ilişkilerini güçlendirmeyi amaçladı.