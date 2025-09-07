AFAD, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 12:35’te 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7,72 km olarak kaydedildi.BURSA (İGFA) - Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 12:35:09’da 4,9 büyüklüğünde yaşanan deprem İstanbul, İzmir, Manisa ve Bursa gibi çevre illerde de hafif şekilde hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin yerin 7.72 km derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.

AFAD’dan yapılan açıklamada, şu ana kadar can kaybı veya ciddi hasar bildirilmediği, ancak ekiplerin saha incelemelerine devam ettiği belirtildi.