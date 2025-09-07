İzmir Büyükşehir Belediyesi, ani kalp durmalarında hayat kurtaracak otomatik elektroşok cihazlarını şehrin farklı noktalarına yerleştirmeye hazırlanıyor. Özel bir eğitim gerektirmeden vatandaşların kullanabileceği şekilde tasarlanan cihaz, hastane dışında meydana gelen ani kalp durması vakalarında sağ kalım oranını artırmaya yardımcı olacak.İZMİR (İGFA) - 94. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda yerini alan Türkiye’nin ilk ve tek belediye hastanesi İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, fuar ziyaretçilerine ilkyardım eğitimleri verdi. Hastane dışında gerçekleşen ani kalp durması vakalarında hayati önem taşıyan kalp masajı uygulaması, 90 saniye gibi kısa bir sürede stant ziyaretçilerine uzman hekimler ve hemşireler tarafından uygulamalı olarak anlatıldı.

Aynı zamanda Acil Tıp Uzmanı olan Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin farklı noktalarına yerleştirilmesi planlanan otomatik elektroşok cihazını da tanıttı. İlk müdahale sırasında başarı oranını artıracak cihaz, ani kalp durma vakalarında vatandaşlar tarafından sesli komut desteği sayesinde rahatlıkla kullanılabilecek.

Hem cihazı hem de hayata geçirilmesi planlanan projeyi anlatan Doç. Dr. Başak Bayram, “Bu cihazla hastane dışındaki ani kalp durması vakalarında sağ kalım oranını artırdığımızı biliyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu cihazın şehrin farklı lokasyonlarında bulunması açısından bir çalışma yürütüyor. Cihazların yerleştirilmesi için kamusal alanları tercih edeceğiz.

Bu konuda coğrafi bilgi sistemleri ile önemli bir çalışma yaptık. Şehirdeki kalp durması vakalarının çoğunlukta olduğu yerleri belirledik. Cihazları özellikle bu noktalara yerleştirme hedefindeyiz. Ani kalp durma vakası yaşandığında cihazın olay yerine getirilmesi yeterli olacak. Özel bir eğitime ihtiyaç duymaksızın vatandaşların bu cihazı kullanma şansı var. Cihazda bulunan pedleri kişinin üzerine yerleştirdikten sonra cihazı bağlayıp açmak yeterli. Cihaz, değerlendirme yapıp şoka ihtiyaç olup olmadığını sesli komut ile uyarıp kullanıcıyı yönlendiriyor” diye konuştu.

FARKINA VAR, YARDIM ÇAĞIR VE KALP MASAJI YAP

Doç. Dr. Bayram, halk arasında “ilkyardım” olarak bilinen temel yaşam desteğine ilişkin eğitimlerin verildiği stant hakkında da bilgi paylaştı. Stantta, ani kalp durması vakalarına karşı nasıl müdahale edileceğini 90 saniyede öğretmeye çalıştıklarını belirten Bayram, “Stant ziyaretçilerimize, ani kalp durması yaşayan kişinin önce bilincinin yerinde olup olmadığını fark etmeyi, yardım istemeyi ve sonra elleriyle kalp masajı yapmayı öğretiyoruz. Ani kalp durmaları, tüm dünyada ölümlerin en sık sebebi. Bunun büyük kısmı halka açık alanlarda ya da evlerde gerçekleşiyor. Hastanede yaşanan ani kalp durmalarında sağ kalım oranı oldukça yüksek. Hastane dışında gerçekleşenlerde ise sağ kalım oranı oldukça düşük. Dünya ortalamasında iyi nörolojik durumla sağ kalım oranıı yüzde 8 iken, Türkiye’de bu oranın yüzde 2’nin biraz üzerinde olduğunu biliyoruz. Bu oranı artırmak için vakaya şahit olan kişilerin müdahalesine ihtiyacımız var. Farkına varmak, yardım çağırmak ve ellerle kalp masajı yapmak, sağ kalımı artırmak için ilk hamle” dedi.