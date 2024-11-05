Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ), Ayvalık ilçesinde uzun yıllardır çözülemeyen ve halk sağlığını tehdit eden kanalizasyon sorunlarına kalıcı çözümler sunarak önemli bir adım attı.BALIKESİR(İGFA) - BASKİ ekiplerinin çalışmalarıyla kanalizasyon hattına bağlanarak halk sağlığını tehdit eden bu kronik sorun çözüme kavuşturuldu.Ali Çetinkaya İlkokulu’nun bahçesinde yıllardır yaşanan taşma problemleri nedeniyle öğrenci sağlığını tehdit eden kanalizasyon hattı, deplase edilerek sağlık açısından risk oluşturan sorunlar ortadan kaldırıldı

Bu çalışmalar, BASKİ’nin Balıkesir genelinde altyapı sorunlarına yönelik çözüm odaklı yaklaşımının bir yansıması olarak öne çıkıyor. BASKİ, altyapı alanındaki bu gibi titiz çalışmalarıyla Balıkesir halkına temiz, güvenli ve sağlıklı bir yaşam alanı sunmaya kararlılıkla devam ediyor.