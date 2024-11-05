TOFAŞ Basketbol Takımımız, son olarak NBA takımlarından Milwaukee Bucks forması giyen 2.16 cm boyundaki pivot Anžejs Pasečņiks ile anlaşma sağladı.BURSA (İGFA) - 2024-2025 Sezonuna 9’da 9 galibiyetle başlayan TOFAŞ, kadrosuna uzun oyuncu takviyesi gerçekleştirdi. Mavi Yeşilliler, son olarak Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Milwaukee Bucks forması giyen Letonyalı pivot Anžejs Pasečņiks ile anlaşma sağladı. 2023-2024 Sezonunda İspanya Liga Endesa’da Zunder Palencia formasıyla 34 maçta 13 sayı-4.7 ribaund-1.3 asist ortalamayla oynayan 2.16 m boyundaki pivot, 2024-2025 sezonu öncesinde NBA’e geri dönerek Milwaukee Bucks ile çift yönlü kontrat imzalamıştı.

2017 NBA Draftlarında Orlando Magic tarafından 1. tur 25. sıradan draft edilen Anžejs Pasečņiks, daha sonra New Orleans Pelicans ve Washington Wizards formaları da giyerken; Avrupa’da ise Letonya’dan VEF Riga, İspanya’dan Gran Canaria ve Real Betis Sevilla, Fransa’dan Metropolitans 92 takımlarında görev yaptı.

Letonya Mili Takımı’nda da oynayan 1995 doğumlu ve 2.16 cm boyundaki Anžejs Pasečņiks, pivot (5) pozisyonunda görev yapmaktadır.

Anžejs Pasečņiks’e ailemize hoş geldin diyor; 2024-2025 sezonunda formamız altında başarılar diliyoruz.