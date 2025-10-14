İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya’da düzenlenen basın toplantısında, kabine döneminde 328 uyuşturucu organize suç örgütünün çökertildiğini, 88 binden fazla zehir tacirinin tutuklandığını duyurdu. 216 ton uyuşturucu madde ve 243 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, “Bu tablo, kararlılığımızın rakamsal karşılığıdır. Uyuşturucunun arzından talebine kadar tüm unsurlara karşı bütüncül bir mücadele veriyoruz” dediKONYA (İGFA) - Konya’da sabah saatlerinde binlerce polisin katılımıyla gerçekleştirilen narkotik operasyonu sonrası konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelede kapsamlı bir strateji izlediklerini vurguladı.

Konya Valisi ve Emniyet Genel Müdürü ile birlikte gazetecilere açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hedeflerinin sadece sokak satıcıları değil; üreticiler, tacirler, lojistik ağlar ve talebi besleyen tüm unsurlar olduğunu belirterek, 216 ton uyuşturucu madde ve 243 milyon hap ele geçirildiğini açıkladı.

"Bu zehrin tek bir zerresi bile bizim için risktir ve mücadele edilecek kadar önemlidir.” diyen Bakan Yerlikaya, kabine döneminde 328 uyuşturucu organize suç örgütünün çökertildiğini, 88 binden fazla şüphelinin cezaevine gönderildiğini belirtti.

Konya operasyonu, 70 ilde eş zamanlı yürütülen çalışmaların bir parçası olarak öne çıktığını ifade eden Bakan Yerlikaya “Arzın kökünü keserken, rehabilitasyon, eğitim ve toplumsal farkındalık programlarıyla talebin de önüne geçiyoruz” diyerek çok yönlü bir yaklaşımı vurguladı.

Operasyona Konya Valiliği, Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Konya İl Emniyet Müdürlüğü’nün katkı sunduğunu belirten Bakan Yerlikaya, ekipleri tebrik etti.

Vatandaşları da 112’yi aramaya çağıran Bakan Yerlikaya “Uyuşturucuyla savaşımız aralıksız sürecek” mesajını yineledi.