Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün saat 19:53’te meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölgedeki çalışmaları değerlendirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile birlikte düzenlenen toplantıda deprem sonrası kurtarma, hasar tespiti ve destek çalışmaları hakkında bilgi verildi. Bakan Yerlikaya, Valiliğe 20 milyon TL'lik destek ödemesi aktarıldığını açıkladı.BALIKESİR (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından yürütülen çalışmaları basın toplantısında paylaştı.

Depremin hemen ardından tüm kurumların hızla bölgeye intikal ettiğini belirten Bakan Yerlikaya, “Ekiplerimiz sahada tarama yaptı, kulağımız 112’deki ihbarlardaydı. Sındırgı’da 1 bina yıkıldı, 4 vatandaşımız ekiplerce kurtarıldı. Ancak maalesef 81 yaşındaki bir büyüğümüz, kurtarılmasının ardından yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti” dedi.

HASAR TESPİTİ VE DESTEK ÇALIŞMALARI

Bakan Yerlikaya, AFAD koordinasyonunda 50 hasar tespit ekibi ve 30 zarar tespit ekibinin çalışmalara başladığını açıkladı.

Kızılay, STK’lar ve belediyeler beslenme çalışmalarında görev aldığını kaydeden Bakan Yerlikaya, "Bin 100 arama kurtarma personeli bölgeye ulaştı. Vatandaşlarımıza, evleriyle ilgili tereddüt varsa dışarıda kalmalarını tavsiye ettik” dedi. 10’dan fazla 4.0 büyüklüğünün üzerinde, toplamda ise 250’yi aşkın artçı deprem meydana geldiğini ifade eden Bakan Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın adli süreçleri başlattığını ve enkaz kaldırma işlemlerinin bu süreçten sonra yapılacağını söyledi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1954801832347193705

Bakan Yerlikaya, Valiliğe 20 milyon TL’lik destek ödemesi aktarıldığını, hazır konteynerlerin Alaca ve Gölcük köylerine gönderildiğini duyururken, 66 vatandaşın “binam hasar gördü” ihbarı üzerine incelemelerin başlatıldığını ekledi.

SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU: “52 BAŞVURU, 10 YARALI”

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, deprem sonrası sağlık hizmetlerine ilişkin, Türkiye’ye 'geçmiş olsun' dileklerini iletirken, "52 hasta başvurusu oldu, 29’u tedaviye alındı, 19’u taburcu edildi. 3’ü doğrudan deprem etkisiyle, toplam 10 yaralımız var, durumları iyi. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyorum” dedi.

Bakan Memişoğlu, devletin afetlere karşı deneyimli olduğunu vurgulayarak, “Deprem değil, binalar öldürüyor. Bu uyarıları herkesin dikkate alması lazım” uyarısında bulundu.