Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu Aslı Çoban, çocukların hayatına yalnızca sporla değil, aynı zamanda kitaplarla da dokunuyor.ANKARA (İGFA) - Basketbol, voleybol, yüzme ve partnerli futbol gibi birçok branşta özel öğrencilere gönüllü antrenörlük yapan Çoban, sevgi evlerinde kalan ve deprem bölgesinden gelen çocuklarla gerçekleştirdiği antrenmanları, şimdi anlamlı bir okuma kampanyasıyla taçlandırdı.

Çoban’ın başlattığı bu gönüllü kampanya kapsamında, çocukların sportif gelişimlerinin yanında zihinsel ve sosyal becerilerinin de desteklenmesi hedefleniyor. Antrenmanların ardından düzenlenen kitap okuma saatleri ile çocukların hem kitaplarla bağ kurmalarının sağlandığını hem de ifade yeteneklerinin geliştirildiğini açıklayan Çoban,“Bir çocuğun topa vurduğu kadar kelimeye de dokunmasını istiyorum” dedi.

Çoban, kampanya sürecinde, yaş gruplarına ve ilgi alanlarına göre seçilen kitapların çocuklara ücretsiz ulaştırılırken, bazı yayınevleri ve gönüllü öğretmenlerin de bu sosyal sorumluluk hareketine destek verdiğini kaydetti. Çoban, okuma saatlerini takip eden sohbet bölümlerinde ise çocukların kitaplardan edindikleri fikirleri paylaşarak hem özgüvenlerini geliştirdiklerini hem de birlikte düşünmenin gücünü keşfettiklerini vurguladı.

Aslı Çoban’ın başlattığı bu anlamlı girişim, sporu sadece fiziksel değil, aynı zamanda kültürel ve zihinsel gelişimin bir parçası haline getirerek örnek bir model sunuyor. Gönüllülük esasıyla yürütülen bu kampanya, çocuklara sadece birer sporcu değil, düşünen, okuyan ve paylaşan bireyler olma yolunda ilham veriyor.