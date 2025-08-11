Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından yaralanan vatandaşları Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’nde ziyaret etti. Bakan, yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileterek tedavi süreçlerinin yakından takip edildiğini belirtti.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün saat 19:53’te yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaralıları ziyaret etmek üzere bölgeye gitti.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi, Balıkesir Devlet Hastanesi ve Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören afetzedelerle bir araya gelen Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Balıkesir’de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde yaralanan vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Kendilerine ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Tedavi süreçlerini yakından takip ettiğimiz tüm yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Rabb’im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin” dedi.

https://twitter.com/drmemisoglu/status/1954721625179341216

Bakan Memişoğlu, Atatürk Şehir Hastanesi’nde yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle hastanelere toplam 52 hastanın başvurduğunu, 29’unun yatarak tedavi edildiğini ve 18’inin taburcu edildiğini belirtti. Halen 11 hastanın tedavisinin devam ettiğini, bunlardan 3’ünün doğrudan depremden, diğerlerinin ise kaçarken veya atlama sonucu yaralandığını ifade etti. Memişoğlu, hayatını kaybeden bir vatandaşa Allah’tan rahmet, ailesine sabır dileyerek, “Tüm ülkemize geçmiş olsun” mesajını verdi.

Ziyaretlerde yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi alan Bakan Memişoğlu, tedavi süreçlerinin titizlikle takip edildiğini vurguladı ve afetzedelere moral desteği sağladı.