Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize'deki sel felaketinde can kaybı yaşanmadığını, 1.428 personelle 7/24 çalıştıklarını açıkladı. 31 köy yolunu açtıklarını, 14 milyon liralık ödenek ayrıldığını ve Ayder'e ulaşım için yoğun çaba gösterdiklerini belirtti. AFAD'dan 10 milyon lira acil durum ve 4 milyon lira sosyal yardım ödeneğiyle birlikte toplamda 14 milyon liralık nakit sağlandığını duyurdu.RİZE (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize'de etkili olan selin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile sahada incelemelerde bulundu.

AFAD koordinasyon toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uraloğlu, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

YOĞUN YAĞIŞ SÜRECİ

Bakan Uraloğlu, Rize başta olmak üzere Giresun, Trabzon ve Artvin'de 48 saate varan yağış yaşandığını vurguladı.

"Çanakçı'da 450 kg, Taşköprü'de 356 kg, İkizdere Çağrankaya'da 338 kg ve Güneysu Handüzü'nde 307 kg yağış düştü. Rize'nin yıllık ortalaması 2.500 kg iken, bu rakamlar yüzde 15-20'leri aşan bir yoğunlukta," dedi. Meteoroloji ve DSİ uyarıları sayesinde önlemlerin can kaybını önlediğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "2021 Batı Karadeniz selinde kaybettiğimiz canlara kıyasla, burada sadece hasarlardan bahsediyoruz. Aldığımız önlemlerin etkisini gördük, Çamlıhemşin yolundaki yapılar hasar almadı" diye konuştu.

Afetin ilk anından itibaren Gençlik ve Spor Bakanı, AFAD Başkanı, Vali, milletvekilleri ve tüm ekiplerle sahada olduklarını belirten Bakan Uraloğlu, Özel İdare, Karayolları, DSİ, güvenlik güçleri, belediyeler ve Telekom'un koordineli çalıştığını anlatarak, "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum, tüm imkanları sağladı" dedi. 70 vatandaşı güvenli bölgelere ulaştırdıklarını, 3 helikopterle 18 kişiyi Ayder'den tahliye ettiklerini ve gerekirse devam edeceklerini ekledi.

Telekom ekipleri GSM haberleşmesini sağlarken, Özel İdare ekipleri 1 metre kar mücadelesi vererek yayla yollarından indi.Yaralılar ve Yol Durumu

5 yaralının hayati tehlikesinin olmadığını, birinin taburcu edildiğini ve diğerlerini ziyaret ettiklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, "İyidere-İkizdere yolunda göçme sonucu oluşan kazada meydana geldi," diye belirtti. Yol çalışmalarında 31 köy yolunu açtıklarını, 2 yolun kapalı kaldığını ifade etti. 3 anayolda hasar olduğunu, tünellerden tahliye sağlandığını ve Çayeli Kaptanpaşa yolunda akışı rutine döndürdüklerini anlattı. Ardeşen-Çayeli-Ayder güzergahında 8 hasar noktası tespit ettiklerini, Hala Tüneli'nde gece çalışmalarıyla geçiş sağlamayı planladıklarını, 500 metrelik yıkılan bölümde 4 makineyle yarın Ayder'e ulaşmayı hedeflediklerini vurguladı.

Hasar tespit ekiplerinin yarın sahaya çıkacağını belirten Bakan Uraloğlu, AFAD'dan 10 milyon lira acil durum ve 4 milyon lira sosyal yardım ödeneğiyle toplam 14 milyon liralık nakit sağlandığını duyurdu. Kızılay, Müftülük ve AFAD destek ekiplerine teşekkür ederek, "Enerji sorunlarını yarın çözeceğiz. Tüm hasarlar giderilene kadar sahada olacağız," dedi. Bölgeye geçmiş olsun dileklerini ileten Uraloğlu, ekiplerin dönüşümlü 7/24 çalıştığını ve 1.428 personelle görevde olduğunu sözlerine ekledi.