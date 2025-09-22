Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan temasları kapsamında Büyükelçilik ziyaretinin ardından Bakü Türk Anadolu Lisesi Ahmetli Yerleşkesi'nin Açılış Töreni'ne katıldı.AZERBAYCAN (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, resmî temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti. Ziyaret kapsamında ilk olarak Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'ne giden Tekin'i burada Azerbaycan Büyükelçisi Birol Akgün karşıladı. Bakan Tekin, daha sonra Bakü Türk Anadolu Lisesi Ahmetli Yerleşkesi'nin açılış törenine katıldı.

Törende konuşan Tekin, birçok sektörün ülkeler arasındaki dostluk ilişkisini geliştirmek açısından önemli olduğunu ancak eğitimin farklı bir anlam taşıdığını söyledi.

Okulların kardeşlik iklimini gelecek kuşaklara aksettirecek çok önemli bir adım olduğunu ifade eden Bakan Tekin, "Eğitim ile birlikte hem anı dostluğa, kardeşliğe dönüştürebilirsiniz hem de gelecek kuşaklara bu kardeşlik iklimini yansıtacak bir değerler silsilesi oluşturup çocuklarınızla paylaşabilirsiniz. Dolayısıyla bizim bu açılışını gerçekleştireceğimiz okullarla yapacağımız iş aslında kardeşlik iklimini gelecek kuşaklara aksettirecek çok önemli bir adım." dedi.

Dijital çağın eskiye kıyasla dostluk ilişkilerini dejenere ettiğini söyleyen Bakan Tekin, "Bizim eğitim Bakanları olarak yapmamız gereken şey sahip olduğumuz bu güzel mirası gelecek kuşaklara aksettirmek çünkü gerçekten çok güzel bir mirasa sahibiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Azerbaycan'ın kederi bizim kederimiz, sevinci bizim sevincimizdir.' sözleriyle başlayan bu dostluk ilişkisi, Haydar Aliyev ile devam etti. Bugün de değerli Cumhurbaşkanımız Aliyev'le devam ediyor. Aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti tarafında da özellikle 1980'li yılların sonundan itibaren Türk Cumhuriyetlerini hep gündem sırasında tutan rahmetli Turgut Özal'la başlayıp Süleyman Demirel'le devam eden ve bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte çok hassas bir noktaya eriştirilen bu ilişkide bize düşen şey; gelecek kuşaklara, çocuklarımıza, torunlarımıza mutlaka aksettirmek... Mutlaka bu dostluk ilişkisinin gereğinin yapılmasını sağlamak" diye konuştu.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne değinen Bakan Yusuf Tekin, müfredatta Türk dünyasıyla ilişkilerin yansıtılmasına ve Azerbaycan'a verilen öneme de vurgu yaptı.

Konuşmalar sonrasında Bakan Tekin ile Bakan Amrullayev okulun bahçesine hatıra fidanı dikti. Kurdelenin kesilmesiyle birlikte okulun açılışı gerçekleştirildi.

Sınıflar da ziyaret edildi. Bakan Tekin, sınıfları ziyaretinden sonra yaptığı değerlendirmede ise "Türkiye'deki Azeri çocuklarımız ve gençlerimiz için de benzeri bir talep var, inşallah İstanbul'da benzeri bir okulu birlikte hayata geçireceğiz." dedi.