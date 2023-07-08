Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkanımız Pekmezci Bakan Güler’i baba ocağı Bayburt ve belediyede ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek ziyaret anısına plaket takdiminde bulundu.

Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler ise Başkanımız Pekmezci’ye çalışmalarında başarı temennisinde bulunarak plaket takdim etti.

Ziyarette Bakan Güler’e Bayburt Valisi Sayın Cüneyt Epcim, Bayburt Milletvekili Prof Dr. Sayın Orhan Ateş, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat ve kalabalık bir heyet eşlik etti.